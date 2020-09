Altwarmbüchen

Am Donnerstagmittag ist ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen die Ampelanlage an der Straßenbahnhaltestelle in Altwarmbüchen geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls fiel die Lichtzeichenanlage um. Das Auto thronte anschließend auf der umgestürzten Ampel. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nach Schätzung der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden am Auto auf rund 5000 Euro, derjenige an der Lichtzeichenanlage auf 2000 Euro. Die Anlage ist derzeit außer Betrieb. Ein Techniker sollte sie noch am Donnerstag reparieren.

Von Thomas Oberdorfer