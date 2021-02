Großburgwedel

Ein deutlich höherer Anteil von Ökostrom könnte schon im kommenden Jahr durch das Burgwedeler Stromnetz fließen. Die Firma Sowireg Energie plant, einen großen Solarpark zu errichten. 20.000 Sonnenkollektoren sollen jährlich bis zu 8,5 Millionen Kilowattstunden Strom liefern. Die reichen aus, um rund 12 Prozent des gesamten Strombedarfs der Stadt zu decken. Eckpunkte des Projekts wurden jetzt im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt und überzeugten die Politiker. Einmütig sprachen sie sich für den Bau des Solarparks aus.

Investor plant mit einer Fläche von 8,5 Hektar

Die Planungen sind bereits weit fortgeschritten. „Wir haben einen richtig guten Standort gefunden“, berichtete Bernd Romeike, Inhaber und Geschäftsführer von Sowireg Energie. Die Anlage soll auf einer 8,5 Hektar großen Fläche direkt neben der Autobahn am westlichen Ortseingang von Großburgwedel entstehen – fast vis-à-vis der Rossmann-Zentrale. Derzeit wird dort noch Getreide angebaut. Mit den Grundstückseigentümern ist sich der Investor bereits einig.

„Der Standort ist deshalb so gut geeignet, da die Anlage dort kaum jemanden stören kann“, sagte Romeike. „Die A 7 grenzt sie im Nordosten von Großburgwedel ab, Wohnhäuser gibt es in der Nähe nicht.“ Wie die Kollektoren auf der Fläche platziert werden, soll ein Blendgutachten klären. „Das werden wir noch in Auftrag geben“, ergänzt der Investor. Ein weiterer Vorteil des Standorts ist der sogenannte Netzverknüpfungspunkt. Das ist die Stelle, an der die gewonnene Energie ins Netz eingespeist wird. Einen solchen Punkt gäbe es bereits am ersten Kokenhorstdamm, direkt an der nordwestlichen Ecke des geplanten Solarparks.

Solarpark soll 3 bis 4 Millionen Euro kosten

„Ein Riesenvorteil. Andernorts müssen teilweise über mehrere Kilometer Stromkabel verlegt werden, um die gewonnene Energie ins Netz einzuspeisen. Und das kann schnell Investitionen von mehreren Hunderttausend Euro nach sich ziehen“, erklärt er. Insgesamt kalkuliert der Investor mit Baukosten von 3 bis 4 Millionen Euro für den Solarpark.

In Reih und Glied: Sonnenkollektoren eines Solarparks. Quelle: Chris Gosmann (Symbolbild)

Um dessen Leistung zu verdeutlichen, hat Romeike einen Vergleich parat: Will man die gleiche Menge Strom mit Fotovoltaikanlagen auf Dächern von Einfamilienhäusern erzeugen, dann bräuchte man 1700 Anlagen. Wird der Solarpark wie geplant in Betrieb genommen, kommt Burgwedel dem Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein, ein gehöriges Stück näher. Aktuell stammen 35 Prozent des benötigten Stroms aus regenerativen Quellen. Geht der Solarpark ans Netz, steigt der Ökostromanteil auf rund 47 Prozent, heißt es in der Vorlage aus dem Rathaus.

Region muss Landschaftsschutz aufheben

Für Sowireg Energie wäre das Burgwedeler Projekt der erste Solarpark, den das Unternehmen baut. Dafür hat sich Romeike mit dem Unternehmen Voltgrün einen in der Solarbranche erfahrenen Kooperationspartner ins Boot geholt. Der Investor ist überzeugt, dass sich die Stromgewinnung aus Sonnenenergie auch in den nördlichen Breitengraden Deutschlands rechnet. „Im Vergleich zum Süden lässt sich hier vielleicht 10 Prozent weniger Strom auf einer vergleichbar großen Fläche gewinnen“, sagte Romeike.

Ganz in trockenen Tüchern ist das Projekt Solarpark aber noch nicht. Es fehlt grünes Licht von der Region Hannover. Denn: Die Fläche, auf der die Kollektoren aufgebaut werden sollen, liegt zwar direkt an der Autobahn, aber dennoch in einem Landschaftsschutzgebiet. Um dort solch eine Anlage installieren zu können, muss der Landschaftsschutz für diese Teilfläche aufgehoben werden. Das kann nur die Region machen.

Die Mitglieder des Umweltausschusses der Region beschäftigen sich in ihrer Sitzung am 9. März mit dem Thema. Auch wenn es an dem Tag noch keine endgültige Entscheidung geben wird, so erwartet Romeike doch einen deutlichen Fingerzeig. „Gibt es in der Sitzung eine breite Zustimmung zu dem Projekt, dann intensivieren wir unsere Planungen“, kündigte er an.

Von Thomas Oberdorfer