Großburgwedel

Unbekannte haben im Parkhaus am Ikea-Möbelhaus in Großburgwedel randaliert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben sich die Taten zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr ereignet. Die Unbekannten beschädigten zwei Autoanhänger, die sich Kunden des Möbelhauses ausleihen können, aber auch Teile des Gebäudes.

Reifen bei Ikea Großburgwedel zerstochen

Bei den Anhängern zerstachen die Randalierer die Reifen, sie schlitzen eine der Planen auf und beschmierten die Fahrzeuge mit Farbe. Im Treppenhaus verbogen sie Streben des Geländers. Außen am Parkhaus wurden zudem ein Regenfallrohr und die Kunststoffummantelung einer Stromleitung eingedrückt. Auf welche Summe sich der Schaden insgesamt beläuft, steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05139) 9910.

Von Frank Walter