Ikea spendet Handtücher und Matratzen an Bedürftige

Großburgwedel

„Wir packen das gemeinsam – Ikea schnürt Hilfspakete vor Ort“ – so heißt das Soforthilfeprogramm, bei dem das Möbelhaus in der Corona-Krise bundesweit Sachspenden in Höhe von 1,5 Millionen Euro übergibt. Ikea Großburgwedel spendete bereits vier Produktpakete im Gesamtwert von über 10.000 Euro an das DRK Burgwedel, die Obdachlosenhilfe der Stadt Burgwedel, die Kinderklinik der MHH und den Verein Neues Land, der sich um Drogenabhängige in Hannover kümmert.

Das DRK Burgwedel erhielt 500 Handtücher und 200 Pakete mit Zippertüten. „Die Tüten füllen wir mit Schutz- und Hygiene-Sets für den Transport“, sagte Andreas Schipper vom DRK. Damit ergänzten sie die Ausstattung der rund 450 Helferinnen und Helfer in den Rettungswachen. Die Obdachlosenhilfe der Stadt Burgwedel bekam 20 Matratzen von dem Einrichtungshaus. Diese sollen die Quarantänemöglichkeiten für Obdachlose und Geflüchtete ermöglichen. „In diesen unsicheren Zeiten möchten wir den Menschen den Alltag ein kleines bisschen besser machen“, sagte Katrin Franke, Sprecherin des Unternehmens. „Wir hoffen, dass wir mit unseren Ikea-Produkten die wichtige Arbeit der Einrichtungen unterstützen können“, sagte sie.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere NP+ Artikel

Von Gabriele Gerner