Schulen geschlossen: IGS Burgwedel misst sich täglich beim Online-Quiz

Ein Projekt mit Vorzeigecharakter: Während die IGS- und Oberschullehrer ihre Schüler täglich mit Schulaufgaben via Internetprogramm I-Serv versorgen, leiten die zwei Sozialarbeiter der Schulen jeden Tag eine Quizfrage an die Jungen und Mädchen weiter. Bei den Fragen geht es um Geheimnisse der Pädagogen und den allgemeinen Schulalltag – und es soll Spaß machen und Lehrer und Schüler während der Corona-Schulschließung in Kontakt halten.

Schüler erhalten jeden Tag eine Quizaufgabe

Und so funktioniert das Quiz: Jeden Tag stellen die beiden Sozialarbeiter Heide Neudörfer und Arn-Moritz Gholam-Ali-Pour den Schülern eine Aufgabe per E-Mail. Die Quizfragen lauten etwa, wie viele Kinder und Jugendliche besuchen die beiden Schulen? Oder sie müssen raten, um welches Objekt es sich auf einem Foto vom Schulgelände oder im Innern der Schule handelt.

Zudem sollen die Schüler auch raten, welche Geschichten zu welchem ihrer Lehrer passen. „So hatte etwa ein Lehrer verraten, früher als Schüler einen Spickzettel bei einer Arbeit benutzt zu haben“, berichtet die Sozialarbeiterin. Ein anderer habe preisgegeben, dass er, weil er etwas angestellt habe, zum Rektor gerufen worden sei. Zu raten war auch, welchem Lehrer die Schüler einen Fallschirmsprung am ehesten zutrauten.

Die Jungen und die Mädchen sammeln mit jeder richtigen Antwort einen Punkt. Diese tragen Neudörfer und Gholam-Ali-Pour in einer Tabelle ein. Mittlerweile machten rund 100 Schüler regelmäßig mit, berichtet Neudörfer. Ihren Angaben nach erhalten die ersten drei Plätze einen Gewinn. Welcher Preis es genau sein wird, wissen die beiden Schulsozialarbeiter noch nicht. Es hänge davon ab, wie alt die drei Erstplatzierten sein werden. Schulleiter Marco Schanze-Gerber habe indes das Preisgeld von 50 Euro zur Verfügung gestellt.

Quiz soll gute Beziehungen aufrechterhalten

„Weil die Schule geschlossen ist, fehlt den Schülern das persönliche Wort“, weiß Sozialarbeiterin Heide Neudörfer aus Erfahrung. Von ihr stammt auch die Idee mit dem Raten. Die Jungen und Mädchen hätten eine enge Bindung zu ihren Lehrern, das mache die Burgwedeler Schule auch aus. Mit dem Quiz versuche die IGS die guten Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern aufrecht zu erhalten.

Auch während der offiziellen Osterferien soll das Quiz fortgesetzt werden. „So lange wir nicht wissen, wie es weiter geht, gibt es die Ratefragen“, kündigt Neudörfer an. „Und so lange tragen die Aufgaben zur allgemeinen Erheiterung der Schüler und auch Lehrer bei“, sagt sie und lacht.

Schüler, die keinen Zugriff auf die Rateaufgaben im Internet haben, können sich auch auf der Homepage der Schule unter www.igs-burgwedel.de informieren.

