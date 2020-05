Gymnasium bereitet sich auf Rückkehr der Schüler vor

Großburgwedel

Das Gymnasium Großburgwedel bereitet sich auf die Rückkehr seiner Schüler vor. Nachdem seit einiger Zeit der Unterricht auf digitalem Wege erfolgt, stellen sich nun die Lehrer und Verwaltungskräfte der Schule auf die Fortsetzung des Präsenzunterrichts ein. Ab Montag, 11. Mai, werden die Schüler der Jahrgangsstufe zwölf wieder die Einrichtung besuchen. Die Schüler der Jahrgangsstufen neun und zehn folgen voraussichtlich ab Montag, 18. Mai. Dabei ist vorgesehen, dass immer nur die Hälfte der Kurse beziehungsweise Klassen im Wechsel anwesend ist. Für die restliche Zeit erhalten die Schüler Aufgaben für zu Hause.

Schüler und Lehrer sollen Alltagsmasken tragen

„Je mehr Schülerinnen und Schüler vor Ort sind, desto herausfordernder werden die Hygieneschutzmaßnahmen“, heißt es in einer Stellungnahme der Schule. Das Gymnasium empfiehlt allen Schülern und Lehrern, die sich in der Schule aufhalten, eine Alltagsmaske, die Nase und Mund bedeckt, zu tragen – zumindest in den Gängen und im Pausenbereich.

Anzeige

Mit verschiedenen Maßnahmen soll verhindert werden, dass sich die Anwesenden begegnen und dass es zu Ansammlungen kommt. So wird es verstärkte Aufsichten und für jeden Jahrgang unterschiedliche Pausenbereiche geben. Für die Zugänge ins Gebäude und zu den Räumen gelten teilweise Einbahnstraßenregelungen. Ein Hygieneplan des Gymnasiums, der speziell für die Corona-Zeit konzipiert wurde, wird in den kommenden Tagen veröffentlicht.

Weitere NP+ Artikel

Lehrer und Schüler aus Risikogruppen bleiben im Homeoffice

„Wir sind zusammen mit Hausmeistern, Schulassistentin und Lehrkräften das gesamte Schulgebäude abgegangen und haben für die verschiedenen Bereiche Regelungen und Maßnahmen getroffen“, sagt Schulleiter Robert Baberske. Nicht alle Lehrer würden für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen, fügt er hinzu. Dies betreffe all diejenigen, die einer Risikogruppe angehörten. Gleiches gelte für Schüler. Betroffene würden weiterhin im Homeoffice bleiben, betont Baberske.

Jeden Montag gibt es neue Aufgaben über IServ

Unterrichtsstoff für zu Hause wird wie schon seit einiger Zeit über das Aufgabenmodul IServ vermittelt. Jeden Montag erhalten die Schüler darüber Aufgabenpakete zu allen Fächern, so der Schulleiter. Darüber hinaus stehen die Lehrer ihren Schülern auch über Messengerdienste oder per E-Mail zur Verfügung, um Fragen zu beantworten oder Rückmeldungen zu den Aufgabenlösungen zu geben. „Die Klassenlehrer pflegen auch telefonischen Kontakt zu ihren Schützlingen“, berichtet Baberske.

„Die Situation stellt alle vor große Herausforderungen – die Kinder, deren Eltern und das Lehrerkollegium“, so der Schulleiter. „Aber mit Zuversicht, Umsicht und Kreativität will das Gymnasium weiter Schule machen.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner