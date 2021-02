Burgwedel/Isernhagen

Am Mittwoch hat in Niedersachsen das zweite Schulhalbjahr begonnen. Der Schulalltag wird weiterhin von der Corona-Pandemie bestimmt. An den Gymnasien in Burgwedel und Isernhagen kommt jetzt noch eine weitere Beeinträchtigung hinzu: Von beiden Schulen wurden einige Lehrkräfte vom regionalen Landesamt für Schule und Bildung teilweise an andere Schulen abgeordnet.

Das führt dazu, dass im zweiten Halbjahr der Unterricht in ganzen Fächern ausfallen muss. Eltern des Gymnasiums Burgwedel hatten am vergangenen Freitag einen Brief erhalten. Demnach würden vier Lehrkräfte an eine andere Schule abgeordnet. Deshalb müssten der Unterricht in Musik und Geschichte in der Jahrgangsstufe sieben, Musik und Politik in der Stufe acht und der evangelische und katholische Religionsunterricht sowie das Fach Werte und Normen in den Stufen neun und elf im zweiten Schulhalbjahr ausfallen, heißt es in dem Schreiben.

Landesamt stellt kurzfristig neue Mittel in Aussicht

Ganz so dick kommt es nun aber wohl doch nicht. Zwar teilt Behördensprecherin Bianca Trogisch am Mittwochnachmittag noch einmal mit, dass das Gymnasium Großburgwedel grundsätzlich – auch nach den erfolgten Abordnungen – ausreichend mit Lehrerstunden versorgt sei, um den Pflichtunterricht mit Ausnahme des Fachs Musik zu sichern. Doch laut Schulleiter Robert Baberske hat sich das zuständige Landesamt für Schule und Bildung Hannover nach Beschwerden von Eltern noch einmal gemeldet und Entlastung angeboten – die Schule hatte nach Aussage Trogischs zuvor einen Antrag auf Vertretungsmittel in Höhe von 18 Stunden gestellt, der auch bereits genehmigt wurde. „Interessenten dafür sind vorhanden“, erklärte die Sprecherin, nach deren Angaben die zuständige schulfachliche Dezernentin inzwischen Kontakt mit der Schule aufgenommen und der Schule Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie durch Verlagerung von Lehrerstunden die Stundenkürzungen zumindest in Teilen aufgehoben werden können.

Über diese Entwicklung hat Baberske am Mittwochabend die Eltern der Gymnasiasten schriftlich informiert: In seiner Mitteilung heißt es, die vorgesetzte Stelle habe der Schule aufgetragen, die Unterrichtskürzungen weitestgehend zu minimieren und die Schwerpunktsetzung hin zur Erteilung von Pflichtunterricht zu setzen. „In der Konsequenz müssen wir schmerzliche und bisher nicht vorgenommene Reduzierungen im pädagogischen Kernbereich sowie bei nicht verpflichtendem Unterricht vornehmen, anders ist die Lücke nicht zu stopfen“ schreibt der Schulleiter. All das führe dazu, dass nun eine abermalige neue Planung für sehr viele Klassen und Lehrkräfte sowohl für die Unterrichtsverteilung als auch für den Stundenplan nötig sei. In welchem Umfang, werde er in einem weiteren Rundschreiben mitteilen.

Abordnungen von Lehrkräften sind nicht ungewöhnlich. Laut dem Landesamt für Schule und Bildung Hannover sind solche Maßnahmen der „Plan B“, wenn ausgeschriebene Stellen nicht besetzt werden könnten und so an einer Schule ein Mangel auftrete. „Besser versorgte Schulen werden dann gebeten, schlechter versorgte Schulen mit Lehrerstunden zu unterstützen“, sagt Sprecherin Trogisch. Die Entscheidung, welche Lehrkräfte abgeordnet werden, treffen die Schulen selbst.

„Ein Akt der Solidarität“

„Natürlich ist hier niemand glücklich darüber, wenn uns Lehrkräfte fehlen“, sagt Baberske. Man müsse das Beste aus der Situation machen. „Wir versuchen, die Unterrichtskürzungen so gleichmäßig wie möglich zu verteilen und die Folgen für unsere Schülerinnen und Schüler so gering wie möglich zu halten.“ Abordnungen gehörten zum Schulalltag dazu. Der Vorsitzende des Schulelternrats Rolf Kröncke sagt, dass es in der Elternschaft immer Unverständnis gebe, wenn Unterricht ausfällt. Die Schule gehe aber gut mit den Abordnungen um und mache das Beste aus den Möglichkeiten.

Das Gymnasium Isernhagen muss zum zweiten Halbjahr sieben Lehrkräfte teilweise abordnen. Laut Schulleiterin Christina Bielefeld fällt aus diesem Grund der Unterricht in evangelischer und katholischer Religion sowie in Werte und Normen für die Klassenstufen sechs bis acht aus. Auch für ihre Schule seien Abordnungen nichts Neues. „Durch diese Maßnahmen wird versucht, einen Mangel auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Im Grunde ist es ein Akt der Solidarität“, sagt sie.

Erhöhtes Infektionsrisiko durch Abordnungen?

Neben Unterrichtsausfällen stellen Abordnungen von Lehrkräften die Schulen dieser Tage aber noch vor ein weiteres Problem. Die Lehrkräfte wechseln nicht komplett, sondern leisten nur einen Teil ihrer Stunden an der anderen Schule ab. In der Corona-Pandemie könnte das ein zusätzliches Risiko bedeuten, weil sie beim Präsenzunterricht mit wesentlich mehr Menschen in Kontakt kommen.

„Ich persönlich sehe es kritisch, Lehrkräfte im Szenario B an andere Schulen zu schicken. Es ist mir schleierhaft, wie das mit den Hygienemaßnahmen in Zeiten der Corona-Pandemie zusammenpassen soll“, sagt der Vorsitzende des Großburgwedeler Schulelternrats Kröncke. Auch Baberske und Bielefeld halten die Abordnungen angesichts der Pandemie für problematisch. Sie sei mit dieser Situation sehr unzufrieden und habe das dem Landesamt auch mitgeteilt, sagt Bielefeld. „Dort teilt man die Sorge, hat aber im Moment keine andere Lösung.“

Auf Anfrage teilt Landesamt-Sprecherin Trogisch mit, dass es das vorrangige Ziel der Behörde sei, Bildungsauftrag und Infektionsschutz abzusichern. Bei der Umsetzung der Abordnungen würden die niedersächsische Corona-Verordnung und der Rahmenhygieneplan eingehalten. Abgeordnete Lehrkräfte würden maximal an zwei Schulen unterrichten.

