Großburgwedel

Am 19. Februar 1976 war es soweit: Als erst drittes Geschäft in Deutschland eröffnete die schwedische Möbelhauskette Ikea ihre Filiale an der Isernhägener Straße in Großburgwedel – nach München und Köln. Ein Quantensprung für den kleinen Ort, der auf Werbeplakaten auf einmal als die Ausfahrt an der „Möbelautobahn“ beschrieben wurde. Heute hat Ikea deutschlandweit 53 Möbelhäuser – Begriffe wie Pax, Billy und Poäng sind im Alltag angekommen. Köttbullar und Hotdogs retten inzwischen zahlreichen Mitarbeitern im Großburgwedeler Gewerbegebiet die Mittagspause.

Der erste Ikea-Bau war von 1976 bis zum Jahr 2000 noch eingeschossig. Quelle: privat

150 Mitarbeiter zum Start 1976 in Großburgwedel

Der Start heute vor 45 Jahren hatte seinen Grund: Ikea hatte sich ganz bewusst für Großburgwedel entschieden, weil das Grundstück direkt an der Autobahn 7 lag. 150 Mitarbeiter waren beim Start dabei, als Ikea noch mit einem Elch im Logo die schwedischen Wurzeln betonte und auf circa 8000 Quadratmetern Verkaufsfläche im eingeschossigen Bau in Großburgwedel sich als „unmögliches Möbelhaus“ bewarb.

Seit 1976 liegt Großburgwedel an der Möbelautobahn. Quelle: privat

Der erste Werbekatalog kam feierlich mit dem Heißluftballon angeschwebt und fand reißenden Absatz. Wie aus der Zeit gefallen wirken die Bilder im Prospekt von damals, die mit „Wer jung ist, hat mehr Geschmack als Geld“ Möbelstücke im Stil „Eiche rustikal“ bewarb. Sonderangebote gab es dann auch direkt mit selbst gemalten Bannern auf dem Parkplatz – noch ohne direkte Zufahrt zur Kreuzung in Richtung A7.

So sah das Ikea-Gelände in Großburgwedel bis zum Jahr 2000 aus – noch ohne direkte Zufahrt zur A7-Kreuzung. Quelle: privat

Neubau im Jahr 2000 mit Parkhaus und zweigeschossig

Der Erfolg des „unmöglichen Möbelhauses“ sorgte für eine Zwangspause in den Jahren 1999/2000. Der eingeschossige Bau reichte nicht mehr aus, der Parkplatz schon gar nicht. Kurzerhand wurde der Flachbau abgerissen und durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt. Auf nun 15.000 Quadratmetern wagte Ikea im Millenniumjahr den Neustart. 69 Millionen Deutsche Mark hatte Ikea damals in seinen Standort in Großburgwedel investiert. Bereits im Juli 1999 konnte der Fanfarenzug Thönse die Einweihung des zweistöckigen Parkhauses musikalisch begleiten – und damit gleich die Wirkung der lautstark geforderten Schallschutzelemente zur Nachbarschaft hin prüfen.

Tausende strömen zur Neueröffnung im April 2000 in den Ikea-Markt. Quelle: HAZ-Archiv

Jahresmiete als Hauptgewinn zur Neueröffnung

Mitte April 2000 schliefen die Kunden schon nachts in ihren Autos auf dem Parkplatz, um letztlich zu Tausenden um 6 Uhr das Möbelhaus zu stürmen, als der damalige Bürgermeister Karsten Hoppenstedt offiziell das rote Band durchschnitten – oder tatsächlich: ein Holzbrett mit der Säge geteilt hatte. Wie sehr sich die Zeiten in Großburgwedel seitdem geändert haben, zeigt eine einzige Zahl: Der Hauptgewinn bei der Neueröffnung war damals die Übernahme einer Jahresmiete. Bis zu 20.000 Mark hätte Ikea dafür ausgegeben. Weil die Miete des Gewinners aber gerade einmal bei 800 Mark monatlich lag, loste Ikea kurzerhand noch einen zweiten Gewinner aus.

Seit exakt 45 Jahren ist Ikea an der Isernhägener Straße in Großburgwedel zu finden – im Lockdown dürfen die Kunden jedoch aktuell nicht hinein. Quelle: Martin Lauber

2021 warten die Kunden heute wieder auf dem Parkplatz – im Corona-Lockdown ist das Geschäft geschlossen. Wer Pax und Co. zu Hause haben will, muss online bestellen und vor Ort abholen.

Von Carina Bahl