Burgwedel

Das elfjährige Mädchen, das am frühen Freitagabend als vermisst gemeldet worden war, ist zurück bei seiner Familie. Das teilte die Polizei mit. Die Schülerin war am Freitagmorgen an ihrer Wohnanschrift aufgebrochen, um zu einem Angehörigen zu fahren. Als sie weder dort noch in ihrem Zuhause wieder auftauchte, bat die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Von Manuel Behrens