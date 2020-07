Großburgwedel

Erneut hat es an der Burgdorfer Straße in Großburgwedel einen Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gegeben. Am Mittwochnachmittag wollte eine 72-Jährige in ihrem Mercedes von der Burgdorfer Straße nach rechts auf die Hannoversche Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 24-jährigen Radfahrer, der stadtauswärts in Richtung Schulzentrum unterwegs war. Dieser hatte nichts falsch gemacht. Der Weg ist an dieser Stelle laut Polizei für Radfahrer in beide Richtungen freigegeben.

Es kam zu Zusammenstoß von Auto und Fahrrad, wobei der 24-Jährige stürzte und sich Verletzungen am Knie zuzog. Die Verletzung war jedoch nicht so schlimm, als dass ein Rettungswagen hätte gerufen werden müssen.

Von Carina Bahl