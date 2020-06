Großburgwedel

Mit einer eher ungewöhnlichen Beute machte sich in Großburgwedel ein Dieb aus dem Staub. Der unbekannte Täter entwendete aus dem Garten eines Hauses am Wilhelm-Hanebuth-Weg einen 60 mal 50 Zentimeter großen und vier Kilo schweren Anker, der dort als Dekorationsartikel lag. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Sie ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1.40 Uhr. Die Polizeibeamten beschreiben den Dieb als sehr schlank sowie sportlich bekleidet mit Turnschuhen und einem Cap. Sie beziffern den Wert der Beute auf 200 Euro und bitten Zeugen sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer