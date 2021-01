Großburgwedel

Die Zuständigkeiten für das Großburgwedeler Straßennetz sollen neu aufgeteilt werden. Die Stadt schlägt dem Land Niedersachsen einen Tauschhandel vor. Für einige Straßen soll das Land die Zuständigkeit übernehmen und dafür im Gegenzug andere Straßen an die Region Hannover, beziehungsweise die Stadt Burgwedel, abtreten. Die Idee dahinter: Der Durchgangsverkehr und vor allem schwere LKW, die kein Ziel in der Innenstadt ansteuern, sollen einen Bogen um Großburgwedel machen. Vor einem halben Jahr wurde erstmals über das Thema debattiert, nun schlagen Stadt und Rat dem Land eine geänderte Verkehrsführung vor. Ziel ist es, die Fahrzeuge durch die Gewerbegebiete rollen zu lassen.

LKW sollen durchs Gewerbegebiet fahren

Und so sollen die Verkehrsströme in Zukunft fließen: Auto- und vor allem Lkw-Fahrer, die nicht das Großburgwedeler Zentrum ansteuern wollen, sollen um den Ort herumgeführt werden. Und dabei spielt die Kokenhof-Kreuzung am westlichen Ortseingang eine zentrale Rolle. Von hier aus sollen die Fahrzeuge auf zwei Umfahrungsrouten um Großburgwedel herum gelenkt werden. Die nördliche Strecke soll über Berkhop-, Raiffeisen-, Schulze-Delitzsch- und Bissendorfer Straße zur Ortsumgehung und dann weiter in Richtung Fuhrberg führen. Auf der südlichen Route soll der Verkehr über die Kokenhorststraße und Heisterholz in Richtung Burgdorf und Isernhagen F.B. fließen. Die entsprechenden Straßen würden dann als Landesstraßen eingestuft werden.

Anzeige

De facto ist die von Stadt und Rat gewünschte Verkehrsführung heute schon teilweise Realität. Kommt es beispielsweise auf der A7 zu Staus, dann sollen die Autofahrer diese unter anderem auf der U 43 umfahren. Die Umleitungsstrecke führt von der Autobahnabfahrt Großburgwedel über die Kokenhof-Kreuzung hinein in die Berkhopstraße und weiter über die Raiffeisen- und Schulze-Delitzsch- zur Bissendorfer Straße – exakt die Strecke, die die Stadt dem Land zum Tausch anbietet. „Mit unserem Vorschlag würden wir die heute bereits gängige Praxis auch in den Zuständigkeiten festschreiben“, erläutert Bürgermeister Axel Düker ( SPD).

Straßen verlieren Status als Landesstraßen

Im Gegenzug würden in Großburgwedel in Teilbereichen die L 381 und L 383 ihren Status als Landesstraße verlieren: Betroffen wären:

Landesstraße 381: Vom Kreisel am Bahnhof über die Bahnhofsstraße, Im Klint, Hannoversche Straße und im Mitteldorf bis zur Kokenhof-Kreuzung.

Landesstraße 383: Die Bissendorfer Straße, von der Einmündung der Schulze-Delitzsch Straße über die Dammstraße, im Mitteldorf, Hannoversche und Burgdorfer Straße bis zum Kreisel südöstlich von Großburgwedel.

Das Land entscheidet

Klar ist aber auch: Stadt und Region können Wünsche äußern – entschieden wird im Verkehrsministerium der Landesregierung. „Wenn das nicht zustimmt, können wir nichts machen“, sagt Düker. In ersten Gesprächen hat das Land durchaus Bereitschaft signalisiert, die Pläne mitzutragen. Bevor allerdings eine Entscheidung getroffen wird, wünscht die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr „eine breitere Datengrundlage“, wie die stellvertretende Bereichsleiterin Julia Fundheller gegenüber dieser Zeitung erklärt. Diese Daten soll eine Verkehrserhebung liefern. Den entsprechenden Auftrag erhielt ein Ingenieurbüro.

Dieses wurde schon tätig und hat in der Zeit zwischen dem 10. und dem 17. Dezember die Verkehrsströme in Großburgwedel aufgezeichnet. An 16 Messpunkten erfassten und zählten Seitenradare und Videokameras die Fahrzeuge auf den betroffenen Straßen. Diese Daten werden nun ausgewertet und aufgearbeitet. „Das erfolgt anonym. Uns interessiert nur, wann und wo gefahren wird und nicht, wer unterwegs ist“, erklärt Düker. Anschließend werden die Daten dann der Stadt, der Region Hannover und dem Land präsentiert. Danach fällt die Entscheidung über den gewünschten Tausch der Landesstraßen in Großburgwedel.

Von Thomas Oberdorfer