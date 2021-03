Großburgwedel

Die Planungen für den Krankenhausneubau in Großburgwedel konkretisieren sich. Das Raum- und Funktionsprogramm für das Haus ist fast fertig „Wir arbeiten nur noch ein wenig am Feinschliff“, sagt Barbara Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur beim Klinikum Region Hannover (KRH). Im Gespräch mit HAZ und NP präsentiert die Spitze des Klinikums Region Hannover erste Details zur neuen Klinik.

Ackerfläche wird zum KRH-Bauplatz

Im Dezember 2019 hatte die Region verkündet, wo in Großburgwedel das neue Krankenhaus gebaut werden soll – auf einer rund 50.000 Quadratmeter großen Fläche an der Kreuzung Heisterholz und Hannoversche Straße. Die liegt am südlichen Ortseingang, nur wenige hundert Meter von der Grenze zu Isernhagen entfernt. Nach dieser Mitteilung wurde es ruhig um das Projekt. Ein Jahr lang arbeiteten die Planer im Stillen an dem Konzept.

Heute noch Acker, in ein paar Jahren Großbaustelle: Auf einer Fläche an der Straße Heisterholz/Ecke Hannoversche Straße soll das neue Klinikum Großburgwedel entstehen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Jetzt stehen die ersten Eckpunkte für die neue Klinik fest. Wenig überraschend soll das neue Haus moderner werden als das alte an der Fuhrberger Straße in Großburgwedel. Aber es soll vor allem auch größer werden. Das jetzige Gebäude hat 32.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und bietet damit Platz für 220 Patientenbetten. Im neuen Klinikum dagegen werden zukünftig 285 Betten vorhanden sein.

Zusätzlicher Schwerpunkt für Darmkrebsoperationen

Viel wichtiger ist den KRH-Planern aber, dass die neue Klinik vollkommen anders strukturiert sein wird. „Das alte Haus wurde in den Sechzigerjahren konzipiert – für die Medizin der Sechzigerjahre. Das wird der heutigen nicht mehr gerecht“, sagt Antje Hoffmann, Ärztliche Direktorin des KRH-Klinikums Großburgwedel sowie des KRH-Klinikums Lehrte. „Bislang war Großburgwedel ein Grund- und Regelversorger. Das neue Haus wird anders konzipiert, als ein Schwerpunktversorger“, erklärt sie.

Das bedeutet, dass sich die neue Klinik auf einzelne Bereiche spezialisieren und in diesen Patienten aus einem größerem Umfeld versorgen wird. Unter anderem soll das neue Krankenhaus ein Herzkatheterlabor erhalten, außerdem sollen die bereits bestehenden Tumorzentren (Prostatakarzinomzentrum und Uro-Onkologisches Zentrum) vergrößert sowie ein zusätzlicher Schwerpunkt für Darmkrebsoperationen aufgebaut werden.

Sechs OP-Säle geplant

„Das alles lässt sich in dem vorhandenen Krankenhaus durch Umbauten nicht realisieren“, sagt Hoffmann. Und auch ein Neubau auf der innerstädtischen Fläche in Großburgwedel kam für das KRH nicht in Frage. „Wir haben das geprüft, aber solch ein Haus hätte einfach nicht auf das Gelände gepasst. Deshalb der Neubau auf der grünen Wiese“, sagt Schulte. Schließlich gebe es heute von der medizinischen Seite her ganz andere Anforderungen an ein modernes Krankenhaus.

„Früher hatte jede Abteilung ihren festen Bereich in den Kliniken, heute werden viele Behandlungen interdisziplinär durchgeführt. Das muss man bei der Planung berücksichtigen. Ärzte und Pflegekräfte sollen ja nicht dauernd durch die ganze Klinik rennen müssen“, sagt Schulte. Darum ist in dem neuen Haus auch ein OP-Bereich mit sechs Operationssälen in zentraler Lage geplant. Wahrscheinlich mitten im Gebäude. Dazu kommen zwei weitere Säle für ambulante Operationen.

Doppelzimmer für die Patienten

Zudem gibt es eine wichtige Neuerung, über die sich die Patienten freuen werden: „Vierbettzimmer mit Sanitäranlagen auf dem Flur wird es im neuen Haus nicht mehr geben“, kündigt Schulte an. „Wir planen ausschließlich Doppelzimmer und die mit einer zeitgemäßen Ausstattung. Dazu gehören dann auch die Sanitäranlagen in den jeweiligen Zimmern.“

Bleibt bis 2029 in Betrieb: das KRH-Klinikum an der Fuhrberger Straße. Quelle: Klinikum Hannover

Bis in dem neuen Krankenhaus in Großburgwedel die ersten Patienten behandelt werden können, werden noch einige Jahre vergehen. Läuft alles nach Plan, „sollte 2029 das Krankenhaus den Betrieb aufnehmen können“, sagt Hermann Stockhorst, Leiter des Bereichs Krankenhausneubau beim KRH. Und wann rücken die ersten Bagger an? „Bei Halbzeit des Projekts, also irgendwann in dem Zeitraum zwischen Herbst 2024 und Frühjahr 2025“, sagt Stockhorst. „Dann fangen wir mit den Bauarbeiten an.“

Architekturbüro wird europaweit gesucht

Für die muss nun erst einmal ein Planer gefunden werden. In den kommenden Wochen will das KRH die Suche nach einem Architekturbüro starten, das dann als Generalplaner für das gesamte Projekt verantwortlich zeichnet. „Wir werden einige Büros einladen, sich an einem Teilnahmewettbewerb zu beteiligen und ihre Vorschläge einzureichen“, kündigt Stockhorst an. „Wir suchen europaweit. Aber es gibt gerade einmal zwei Handvoll Büros, die solch ein großes Projekt überhaupt stemmen könnten.“ Bis Ende des Jahres sollten die ersten Ideen der Büros auf dem Tisch liegen. Dann werde es vielleicht eine erste Visualisierung von der neuen Großburgwedeler Klinik zu sehen geben. „Manche Büros reichen so etwas bei ihren Bewerbungen mit ein“, erläutert der KRH-Chefplaner.

Plant den Klinikneubau in Großburgwedel: Hermann Stockhorst, Leiter des KRH-Bereichs Krankenhausneubau. Quelle: Florian Petrow (Archiv)

Bleibt eine spannende Frage: Wie viel wird das neue Krankenhaus kosten? Darauf haben weder Schulte noch Stockhorst eine Antwort parat. „Es wäre unredlich jetzt über Zahlen zu reden. Ohne konkrete Planungen zu haben, wäre der Schwankungsbereich einfach viel zu groß“, sagt Stockhorst. „Da könnte ein Projekt dieser Größe schnell einmal 30 oder 40 Prozent teurer oder auch günstiger werden. Auf Zahlen müssen wir noch warten.“

Von Thomas Oberdorfer