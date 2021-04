Großburgwedel

Mit einer großen Tüte kommt Susanne Schwering aus dem Modeladen In Fashion in der Von-Alten-Straße. Sie hatte dort für den Nachmittag einen Shoppingtermin vereinbart und konnte so in der Boutique eine halbe Stunde stöbern. „Es war super, die Sachen mal wieder im Geschäft und nicht zu Hause anzuprobieren“, erzählt sie hinterher vor der Ladentür. Einzig einen aktuellen negativen Coronatest musste sie vorweisen und im Laden ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Einlass nur mit negativem Schnelltest

Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes erlaubt diese Art des Einkaufs bis zu einer Inzidenz von 150. Zugang zu den Geschäften, die keine Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen, erhält man mit einem negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ein Selbsttest reicht nicht aus. Auch Personen, die schon vor mindestens 15 Tagen ihre zweite Impfung gegen das Coronavirus bekommen haben, dürfen wieder in Juweliergeschäften, Modeläden oder Schuhläden stöbern. Als Nachweis dient der Impfausweis.

Shoppen nach dem Feierabend

Für Susanne Schwering war der Testbeleg kein Problem. „Ich werde jeden Montag auf der Arbeit getestet und habe dann gleich die Gelegenheit zum Shoppen nach der Arbeit genutzt“, erzählt die Stammkundin. Damit bleibt sie aber eher die Ausnahme. Denn die Möglichkeit zum Click & Meet wird am Montag in Großburgwedel noch eher zögerlich genutzt. Zwischenzeitlich ist die Fußgängerzone sogar menschenleer.

Viele kennen Click & Meet noch nicht

Doch woran liegt das? „Viele haben davon noch nichts mitbekommen“, vermutet Ilona Niemann, Inhaberin vom Modeladen In Fashion. „Und es ist schwierig, einen Testtermin zu bekommen.“ Immerhin zwei Leute hatten für Montag einen Termin gemacht. Für die nächsten Tage ist der Kalender schon etwas voller.

Viele Einzelhändler haben ähnliche Erfahrungen gemacht. „Es wird ein paar Tage dauern, bis es sich herumgesprochen hat“, meint Kristin Kurz, Geschäftsführerin von Karin’s Schmucklädchen. Auch ihr sei bis Montagmittag nicht klar gewesen, ob sie überhaupt Click & Meet anbieten darf. „Weder auf der Seite der Stadt, noch auf der der Region steht, ob Geschäfte öffnen dürfen“, erzählt sie. Erst nach vielen Telefonaten habe sie vom „Go“ erfahren. Immerhin kommen wie gewohnt einige Kunden am Juweliergeschäft vorbei, um Uhren und Schmuck zur Reparatur zu bringen oder abzuholen. Zum Click & Meet hatte sich am Montag noch keiner angemeldet.

„Kunden sind heilfroh“

Am anderen Ende der Straße hat Christine Knörich von Myway Mode eine andere Erklärung für den schleppenden Start parat. „Viele Berufstätige arbeiten bis zum späten Nachmittag. Dann haben aber die Testzentren schon geschlossen.“ Ein paar Kunden hätten es trotzdem geschafft vorbeizuschauen und sich gefreut, mit der Ware „auf Tuchfühlung“ zu gehen.

Den größten Andrang in der Einkaufsstraße erlebt derweil das Testzentrum der Burg-Apotheke. Statt den üblichen vierzig bis fünfzig Personen, haben die Mitarbeitenden am Montagmorgen 77 Menschen getestet. „Das Telefon steht nicht mehr still“, erzählt eine Angestellte. „Viele sagen, sie möchten zum Friseur oder einkaufen und brauchen einen Test.“ Damit auch Menschen ohne Internetzugang einen Test bei ihnen machen können, versuchen sie nun auch Kunden zu testen, die ohne Termin zu ihnen kommen. Die Einzelhändler wird es freuen.

Die Burg-Apotheke (Von-Alten-Straße 2) bietet vormittags von 9 bis 12 Uhr nach vorheriger Terminbuchung auf www.burgapotheke-burgwedel.de/coronatest die kostenlosen Bürgertests an. Auch das SBS-Testzentrum (Gartenstraße 10) bietet nachmittags von 12 bis 16.30 Uhr diese kostenlosen Tests an. Dort ist eine Terminvereinbarung nicht nötig.

Von Inga Schönfeldt