Großburgwedel

Ein Lastwagenfahrer hat am Sonnabend um 8.45 Uhr bei einem Wendemanöver mehrere Fächer der Packstation auf dem Gelände eines Aldi-Marktes an der Meineworth in Großburgwedel beschädigt. Beim Rückwärtsfahren demolierte der Fahrer das Frontblech sowie die Schließmechanismen der Fächer und flüchtete vom Unfallort. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Nach der Beschreibung mehrerer Zeugen hatte der Lastwagen eine graue Plane mit einem blauen „Krone“-Schriftzug und eine polnische Zulassung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05139) 9910.

Von Leona Passgang