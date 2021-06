Großburgwedel

Noch wächst auf der Fläche am Großburgwedeler Schulzentrum-Kreisel Getreide, und das wird auch noch einige Jahre so bleiben. Doch im Hintergrund laufen die Planungen auf Hochtouren für das neue Krankenhaus, das dort entstehen wird. Die Bedeutung der neuen Klinik soll dabei weit über den bisherigen Einzugsbereich hinaus Patienten ins KRH-Klinikum Großburgwedel ziehen. Deutlich wurde dies bei einem Termin am Mittwochnachmittag, zu dem die SPD-Regionsfraktion eingeladen hatte.

Jagau: „Krankenhausstandort von zentraler Bedeutung“

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) ist sich sicher: „Burgwedel wird als Krankenhausstandort von zentraler Bedeutung sein.“ Und die neue Klinik wird seiner Meinung nach nicht nur Patienten aus dem bisherigen Einzugsgebiet anlocken. „Das Krankenhaus wird auch für die Menschen an den Rändern Hannovers interessant sein.“

Matthias Bracht als Geschäftsführer des Krankenhausverbundes Klinikum Region Hannover (KRH) stieß ins selbe Horn. Mit dem Neubau wandele sich das Klinikum Großburgwedel vom Grundversorger, der es gemeinsam mit dem Standort Lehrte bislang sei, zum Spezialversorger. „Die zentrale Message lautet: Es wird auch inhaltlich ein ganz anderes Krankenhaus, nicht nur die Hülle.“ Namentlich nannte Bracht die Schlaganfallakutversorgung, die bereits am bisherigen Krankenhausstandort aufgebaut wurde, und den künftigen weiteren Schwerpunkt Herzkatheter. Dieser werde noch vor dem Klinikumzug nach Großburgwedel kommen, vermutlich in eine Containerlösung am bisherigen Standort. „Unser Ziel ist ein zukunftsfähiger Standort, der langfristig eine hochqualitative Versorgung sicherstellt“, so Bracht.

Freuen sich aufs neue Krankenhaus: Hauke Jagau (von links), Axel Düker und Matthias Bracht vor der künftigen Baufläche. Quelle: Frank Walter

Neue Klinik benötigt 20 Prozent mehr Grundfläche

Bei der Zahl der Betten soll die Klinik von aktuell 220 auf 285 Betten wachsen. „Wir brauchen zur Ausbildung von Schwerpunkten eine gewisse Größe“, begründete das Bracht. Mehr inhaltliche Spezialangebote benötigten dabei auch mehr Fläche. Da die neue Klinik so nicht ins Raster der Krankenhausplanung des Landes passe, gebe es auch so viele Diskussionen. Der KRH-Geschäftsführer geht davon aus, dass das neue Krankenhaus etwa 20 Prozent mehr Grundfläche benötigt als am bisherigen Standort. Genaueres wird das Raum- und Funktionsprogramm ergeben, das mittlerweile fast fertig ist. Geplant ist auch, dass die Rettungswache einen Standort am neuen Krankenhausgelände erhält.

Das KRH hat für seinen Klinikneubau vier Hektar nahe des Schulzentrum-Kreisels erworben, weitere zwei Hektar hat die Region für einen möglichen zweiten Bauabschnitt gekauft. So sichere man künftige Erweiterungsmöglichkeiten gleich mit, sagte Regionspräsident Jagau. „Von Nachbarn kannst du nur einmal kaufen“, zitierte er einen alten Spruch. Bürgermeister Axel Düker sprach am Mittwoch von einem „Kunststück“, die Interessen der vier Voreigentümer – die Kirche, die General-Wöhler-Stiftung und zwei Privatpersonen – unter einen Hut zu bringen. Dies sei auch durch einen Flächentausch mit städtischen Grundstücken in Burgdorf-Otze gelungen. Das so gesicherte Areal sei „der perfekte Ort und verkehrlich bestens angeschlossen“.

Klinik würde bei Baustart jetzt wohl 180 Millionen Euro kosten

Für den Baustart hatte das KRH zuletzt den Zeitraum zwischen Herbst 2024 und Frühjahr 2025 genannt, in Betrieb gehen könnte das neue Krankenhaus dann wohl 2029. „Bis dann wird das alte Krankenhaus weiterbetrieben“, versicherte Düker, auch wenn er dies als Bürgermeister nicht entscheiden kann. „Und weiterentwickelt: Wir investieren, wo es nötig ist“, fügte Bracht hinzu.

„Wir investieren, wo es nötig ist“, sagt KRH-Geschäftsführer Matthias Bracht mit Blick auf den bisherigen Krankenhausstandort in Großburgwedel (im Bild links). Quelle: Ralf zur Brügge

Eine Antwort auf die Frage nach den Kosten hatten die Verantwortlichen hingegen bislang stets vermieden. KRH-Geschäftsführer Bracht ließ sich am Mittwoch auf Nachfrage dann doch eine Zahl entlocken: Etwa 180 Millionen Euro hätte man ansetzen müssen, wenn der Bau aktuell starten würde. Damit werde man in einigen Jahren angesichts der rasanten Baukostensteigerung aber nicht auskommen, sagte er. Eine Förderung von 120 Millionen Euro hatte der niedersächsische Krankenhausplanungsausschuss in der vergangenen Woche in die Prioritätenliste des Landes aufgenommen, wie der CDU-Abgeordnete Rainer Fredermann mitteilte.

Grünen-Kandidatin hegt Zweifel am Klinikprojekt

Die Grünen-Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin, Frauke Patzke, hatte hingegen im großen HAZ-Interview Mitte Mai grundsätzliche Zweifel geäußert, ob alle KRH-Baupläne auch umgesetzt werden können. „Es wird sich nach der Pandemie zeigen, was die Kassenlage noch hergibt. Ausschließen kann ich da zunächst mal nichts. Und dann kann ja auch die Bundestagswahl zu anderen politischen Verhältnissen und zu einer Veränderung der Versorgungsstruktur führen.“

Neues Wohngebiet in Fußwegentfernung?

Das KRH werde nach der Firma Rossmann und der Stadt selbst vermutlich der größte Arbeitgeber Burgwedels sein, sagte Düker. „Aber dann brauchen wir auch Wohnungen.“ Krankenhauspersonal „jenseits der Chefärzte“ wolle dort arbeiten, wo es auch wohnen könne. Was ihm vorschwebt, ist, dass Burgwedel westlich der Straße Am Mühlenfeld auf städtischem Grund ein neues Wohngebiet entwickelt. Im Flächennutzungsplan sei das Areal schon zum Wohnen ausgewiesen. Denkbar seien dort „50 bis 80 Wohneinheiten zu bezahlbaren Preisen, als Abrundung der Stadt und in fußläufiger Entfernung zum neuen Krankenhaus“.

Von Frank Walter