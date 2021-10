Großburgwedel

Die St.-Petri-Kirchengemeinde lädt für nächsten Sonntag, 17.Oktober, einmal mehr zu einem festlichen Konzert in die Kirche im Mitteldorf in Großburgwedel ein. Ab 17 Uhr ist dort das Ensemble Concierto Ibérico zu Gast – mit den Musikerinnen und Musikern Inés Pina Pérez (Renaissance-Blockflöten), Juan González Martínez (Renaissance-Posaune), Fernando Olivas (Spanische Gitarre/Theorbe) und Lea Suter an der Collon-Orgel. Das Konzert reiht sich in die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Orgeljubiläum ein.

Ensemble will musikalischen Austausch beleben

Concierto Ibérico bringt Renaissance- und Barockmusik auf historischen Blas- und sogenannten „allerhand“-Instrumenten zu Gehör. Seit seiner Gründung 2017 setzt sich das junge Ensemble dafür ein, die musikalischen Verbindungen und den Kulturaustausch zwischen Spanien und dem übrigen Europa wiederzubeleben. Der Name des Ensembles entstand aus einem Wortspiel zwischen dem spanischen Begriff „concierto“ (Deutsch: Konzert oder Übereinkunft/Einigung) sowie „ibérico“, das sich auf die iberische Herkunft der Musiker bezieht.

Das Programm „Españoletas – Spanischer Wind“, das das Ensemble in St. Petri spielen wird, basiert auf Musik der Renaissance und des Frühbarocks. Die damaligen Musiker, auf Spanisch „Ministriles“ – spielten an Feiertagen sowohl im Gottesdienst als auch für besondere Anlässe. Stücke von Komponisten wie Antonio de Cabezón, Diego Ortiz und Gaspar Sanz stellen das blühende kulturelle Goldene Zeitalter, „Siglo de Oro“ dar. Die musikalische Reise in die Glanzzeit der spanischen Musik wird mit verschiedenen Tänzen, Canzonen und Recercadas auf einer historischen Ministriles-Besetzung begleitet.

3-G-Regel gilt beim Konzert in St. Petri

Der Eintritt zum Konzert in St. Petri ist frei. Spenden sind aber willkommen. Es gilt die 3-G-Regel. Bei der Eingangskontrolle müssen die Besucherinnen und Besucher nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder aktuell negativ auf Corona getestet sind.

Von Carina Bahl