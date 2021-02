Großburgwedel/Fuhrberg

Auf der Landesstraße 381 zwischen Großburgwedel und Fuhrberg ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind dabei zwei Personen verletzt worden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 51.000 Euro.

VW-Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Gegen 7.50 Uhr hatte ein 40-jähriger Autofahrer, der aus Großburgwedel in Richtung Fuhrberg unterwegs, in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen VW verloren. Sein Fahrzeug prallte mit einem entgegenkommenden Fiat zusammen, in dem eine 45-Jährige am Steuer saß. Beide Autos überschlugen sich nach der Kollision.

Autofahrer kommen beide ins Krankenhaus

Die beiden Fahrer mussten laut Polizei leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zudem wurde ein drittes Fahrzeug beschädigt: Eine 44-Jährige überfuhr mit ihrem Renault Trümmerteile.

Von Carina Bahl