Schneller als geplant werden die Arbeiten an der Straße Auf dem Amtshof in Großburgwedel abgeschlossen sein. Damit können demnächst die Autofahrer die Verbindung zwischen der Bahnhofsstraße und Im Klint wieder nutzen.

Der Asphalt rollt an: Bis in den Abend hinein asphaltierten am Donnerstagabend Arbeiter die Straße Auf dem Amtshof in Großburgwedel. Quelle: Thomas Oberdorfer