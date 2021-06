Großburgwedel

Immer wieder hält Bürgermeister Axel Düker (SPD) auf seinem Rundgang durch das Großburgwedeler Freibad an. „Das Wasser ist echt super!“, ruft ihm eine Schwimmerin an diesem Sonnabend zu. Diese kurzen Unterbrechungen sind für ihn ein Grund zur Freude, den auch die Besucherinnen und Besucher teilen: Am Freitagnachmittag hat das Bad nach eineinhalbjähriger Schließung mit Umbau- und Sanierungsarbeiten zum ersten Mal wieder seine Pforten geöffnet.

Ab 14 Uhr bekamen die ersten Badegäste die Möglichkeit, das neu gestaltete Areal Auf der Ramhorst in Augenschein zu nehmen. Und das ließen sich etliche nicht entgehen: Mehr als 150 Gäste kauften sich am Freitag ein Ticket, in der Spitze waren 75 Menschen gleichzeitig im Wasser. Bei einer Obergrenze von derzeit 400 Besuchern auf dem Gelände und 90 gleichzeitig im Becken ist da zwar noch ein bisschen Luft nach oben. Seine Erwartungen seien aber deutlich übertroffen worden, sagt Bademeister Christos Diamantidis. Dass auch der Kiosk öffnen konnte, rundete den gelungenen Tag für ihn ab.

Bauarbeiten sind noch im Gange

Dass der Umbau des Geländes noch nicht vollständig abgeschlossen ist, interessierte dabei zumindest am ersten Wochenende die wenigsten. „Morgens hatten wir zu oft Frost, und wenn alles nass ist, kann man keine Fliesen im Becken legen“, erläutert Düker, als er am Beckenrand steht. Die offenen Baustellen sollen aber bald der Vergangenheit angehören. Dabei muss das Becken zu großen Teilen noch umpflastert und umgrünt werden, und auch andere Restarbeiten stehen noch an. Am Eröffnungswochenende führte deshalb ein Kunstrasenteppich vom Becken zur Liegewiese.

Zwei Bahnen von 50 auf 25 Meter verkürzt

Die meisten Umbauten hingegen sind erledigt. Der Sprungturm wurde neu gestaltet, die Sprunggrube vergrößert. Dafür mussten zwei Bahnen von 50 auf 25 Meter verkürzt werden. Sie seien ideal für ältere Menschen, Kinder, die schwimmen lernten, und Sportschwimmer, die ihre Wendungen trainieren müssten, sagt Düker. Besonders stolz ist die Stadt auf die Duschen im Durchgang zum Becken, diese sind nun im Sinne der Barrierefreiheit ebenerdig gestaltet. Auch dazu bekommt Düker eine Reaktion: „Danke für Ihre Mühe, das ist toll hier“, ruft ein Senior dem Bürgermeister entgegen.

Kritische Töne begleiten offizielle Eröffnung Ehe am Freitagnachmittag endlich die ersten Schwimmer das umgebaute Bad betreten durften, wurde die Wiedereröffnung am Vormittag schon offiziell gefeiert. Bürgermeister Axel Düker (SPD) begrüßte dazu einige Dutzend Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Vereinsvertreter. „Heute ist der große Tag gekommen“, sagte Düker, ohne die noch nötigen Restarbeiten zu verschweigen, die noch bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen würden. Darüber hinweg zu gehen, das hätte auch nicht funktioniert – sind doch gleich an mehreren Stellen noch Absperrungen und gelagerte Baumaterialien zu sehen. Bei seinem Exkurs durch die mittlerweile 60-jährige Geschichte des Bades, an die mit einer kleinen Fotoausstellung erinnert wird, vergaß Düker nicht zu erwähnen, dass es „auch damals schon Bauverzögerungen“ gegeben habe. Tatsächlich hatte das Freibad statt 1960 erst im Sommer 1961 öffnen können, weil der Hauptschieber damals defekt war. Die aktuellen Verzögerungen versuchte der Bürgermeister mit den Unwägbarkeiten bei Sanierungen im Bestand zu entschuldigen: „Bei einem 60 Jahre alten Bad findet man das ein oder andere, von dem man nichts wusste.“ Auch die lange Frostphase und Corona hätten die Arbeiten behindert. „Wir haben es aber geschafft, und es ist ein gutes Bad: Ende gut, alles gut.“ Aus Sicht von CDU-Ratspolitiker Michael Kranz hingegen ist zumindest das Ende der politischen Debatte nicht erreicht, und das hat nicht nur mit den Restarbeiten und der noch anstehenden Umbau der Wärmehalle zu tun. „Der 1. Mai war das Ziel, und das Ziel haben wir gerissen“, sagte er. Dafür bat er alle Burgwedeler um Entschuldigung und kündigte zugleich an: „Das werden wir aufarbeiten.“ Joachim Lücke (SPD) titulierte diese Kritik als „Wahlkampf“. wal

So positiv seien die Reaktionen aber nicht immer gewesen, gibt der SPD-Politiker zu. Vor allem im vergangenen Jahr habe es auch eine Menge Leute gegeben, die überhaupt nicht damit einverstanden waren, dass das Bad wegen der Sanierungsarbeiten den ganzen Sommer nicht öffnen sollte. Umso glücklicher ist er über die positiven Reaktionen an diesem Wochenende. Gerade für Kinder sei es wichtig, sich jetzt wieder austoben zu können, sagt er und schaut dabei zwei Jungen beim Sprung vom Drei-Meter-Turm zu. Sie sind für den Freibadbesuch extra aus Hannover gekommen.

Corona-Regeln gelten bis auf Weiteres

Um 13 Uhr ist der Badespaß aber auch für die beiden zu Ende. Nach vier Stunden müssen alle Gäste das Freibad verlassen, damit Bademeister Christos Diamantidis alle Kontaktflächen desinfizieren kann. Corona gibt auch beim Freibadvergnügen weiter den Takt vor. Deswegen müssen sich Gäste erst einmal Zeitfenster buchen. In Kürze soll das wie vorgesehen auf www.burgwedel.de möglich sein, noch hakt das System jedoch. Online werden dann auch 85 Prozent der Tickets verkauft. Spontan Entschlossene können die restlichen Karten an den neuen Ticketautomaten erstehen. Eine Sicherheitsfirma kontrolliert mit der Vergabe von Armbändern, dass das Becken nicht zu voll wird. Abstand zu anderen zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen sind weiterhin Pflicht.

Dann aber steht dem Badevergnügen in Großburgwedel nichts mehr im Wege. Auch nicht die Wassertemperatur, wie Düker am Ende seines Rundgangs feststellt: „Jetzt haben wir 24 Grad, super!“

Von Niklas Borm