Mit einer größeren Menge Zigaretten versorgten sich zwei Einbrecher in einem Getränkemarkt an der Dammstraße in Großburgwedel. Am Mittwochmorgen stiegen sie gegen 4.20 Uhr in das Gebäude ein und entwendeten aus dem Kassenbereich die Tabakwaren. Pech für die Einbrecher: Eine Videokamera zeichnete die beiden Täter auf. Nach einer ersten Auswertung des Materials trug einer der Männer eine dunkle Kapuzenjacke, während der zweite mit einer dunklen Oberbekleidung und einem Cap bekleidet war. Die Ermittlungen laufen, die genaue Anzahl der gestohlenen Zigarettenpackungen muss noch ermittelt werden. Die Täter transportierten ihr Diebesgut in mehreren Edeka-Papiertüten ab. Die Polizei bittet Zeugen sich im Kommissariat Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer