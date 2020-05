Großburgwedel/Bissendorf-Wietze

Zu einem nicht alltäglichen Unfall wurden am Montag die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel an einen Feldweg östlich der L 383 gerufen. Zwischen Großburgwedel und Bissendorf-Wietze war in der Nähe des ehemaligen Schweizerhauses ein Renault Twingo nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte zwei Bäume touchiert und sich anschließend überschlagen. Der 23-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer blieben unverletzt und konnten sich selbst aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreien.

Nach Aussage der Polizei entstand an dem Renault Totalschaden. Der Wert des Fahrzeugs ist im Polizeibericht mit 2500 Euro angegeben. „Alkohol war nicht im Spiel“, erklärt Polizeisprecher Bernd Klapproth. Auf den Fahrer des Renault kommt nun noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Von Thomas Oberdorfer