Großburgwedel

Der bekannte „Krimiförster“ Christian Oelschläger ist zusammen mit seinem Lektor Ulrich Hilgefort zu Gast in der Heimatstube und liest aus dem Buch „Draußen vom Walde“. Die Lesung beginnt am Sonnabend, 30. November, um 15 Uhr. Der Autor bietet zudem seine Bücher zum Kauf an und versieht diese auf Wunsch mit Autogrammen. Der Einlass ist ab 14.30 Uhr. Gäste können sich über Kaffee und Kuchen freuen. Eintrittskarten für 10 Euro gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei Jürgen Veth unter Telefon (05139) 3735. Die Einnahmen gehen an den Ambulanten Hospizdienst Burgwedel.

Von Gabriele Gerner