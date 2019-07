Großburgwedel

An diesem Wochenende verwandelt sich die Von-Alten-Straße wieder in eine bunte Meile für Liebhaber eines guten Tropfens. Der Andrang zur dritten Wein-Meile Burgwedel ist am frühen Freitagabend zwar noch etwas verhalten, aber nach und nach füllt sich der Platz mit Besuchern.

Dass Wein einem bei zu heißen Temp...