Großburgwedel

Der Corona-Lockdown hat Burgwedel weiterhin fest im Griff. Die Hoffnung bleibt, dass die Infektionszahlen im Frühjahr und Sommer deutlich niedriger sein werden und die Einschränkungen dann gelockert werden können. Viele Burgwedeler würden sich wohl freuen, in diesem Jahr endlich einmal wieder ins Freibad Großburgwedel gehen zu können. Das Bad war 2020 komplett geschlossen geblieben. Die Stadt hatte sich dazu entschieden, es nicht zu öffnen, um mit der geplanten Sanierung beginnen zu können.

Freibadsanierung liegt im Zeitplan : Saisonstart am 1. Mai?

Die Sanierung des Freibads liegt aktuell im Zeitplan, betont Bürgermeister Axel Düker ( SPD). Sollte jetzt nicht über Wochen starker Frost eintreten oder es zu Corona-Fällen bei den Bauunternehmen kommen, soll das Freibad am 1. Mai geöffnet werden. „Vielleicht müssen wir dann noch schnell etwas Rollrasen verlegen“, sagt Düker. Denn aktuell gebe es auf der Liegewiese eine Baustraße aus Mineralgemisch. „Daran soll die Wiedereröffnung aber nicht scheitern.“ Bis dahin soll es einen neuen Sprungturm geben. Das Sprungbecken muss dafür umgebaut und vergrößert werden, zwei der 50-Meter-Bahnen müssen dafür mit einer Beckeninsel verkürzt werden. Auch die Sanierung der Duschen und Umkleideräume sowie des kompletten Eingangsbereiches läuft.

Anzeige

Neues Kassensystem hilft in Corona-Zeiten

Die Frage bleibt allerdings, was die Corona-Pandemie im Mai zulassen wird. Mit dem neuen, digitalen Kassensystem seien eventuelle Auflagen aber deutlich einfacher umzusetzen, betont Düker. „Die Technik ermöglicht es, dass die Besucher von zu Hause aus ein Ticket buchen und dann auch gleich sehen können, wie ausgelastet das Freibad gerade ist.“ Das würde bei Besucherbeschränkungen lange Warteschlangen am Eingang verhindern, die ja niemand in Pandemiezeiten haben wolle.

Der Sport- und Freizeitausschuss der Stadt Burgwedel soll in der nächsten Woche schon einmal über die neuen Gebühren im Freibad Großburgwedel beraten. Die größte Änderung, die die Verwaltung den Politikern vorschlägt, betrifft die Jahreskarte für Familien. Diese soll es ab der Saison 2021 nicht mehr geben. Denn für die Ausstellung der Karten brauchte es bisher die Vorlage von Stammbüchern oder einen Zugriff auf das Einwohnermeldesystem der Stadt. Der Verwaltungsaufwand sei einfach zu groß gewesen. Außerdem wolle man den Verkauf der Saisonkarten nicht mehr im Rathaus abwickeln, sondern wie bei den normalen Tagestickets künftig online oder im Freibad. Die Nachfrage nach Familiensaisonkarten ist laut Stadt in den vergangenen Jahren ohnehin gesunken: 618 Karten verkaufte das Freibad 2018, lediglich 243 waren es 2019.

Ein modernes Kassensystem, zwei Drehkreuze und eine Tür für Gruppen sind im neuen Eingangsbereich geplant. Quelle: Carina Bahl

Preise für Saisonkarten sollen niedriger ausfallen

Damit Familien aber nicht tiefer in die Kasse greifen müssen, schlägt die Stadt den Politikern weitere Änderungen vor. Die Preise für die anderen Saisonkarten sollen sinken: für Erwachsene von 72 auf 60 Euro, für Kinder von 32 auf 30 Euro. Die Preise für Tagestickets sollen bei 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Ermäßigte bleiben. Auch das Schülerferienticket für 15 Euro und Ermäßigungen für Besitzer einer Ehrenamtskarte sind von der vorgeschlagenen Änderung nicht betroffen. Neu könnte in der Saison 2021 hingegen ein Tagesticket für Familien sein: Zwei Erwachsene und zwei Kinder könnten dann einen Tag lang für 8 Euro im Freibad schwimmen. Kinder bis zum dritten Geburtstag sollen zudem gar keinen Eintritt mehr zahlen müssen.

Von Carina Bahl