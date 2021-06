Großburgwedel

Nun spielt die Technik endlich mit: Auf der Homepage der Stadt unter www.burgwedel.de ist das Onlinebuchungs- und Bezahlsystem für das Freibad freigeschaltet. Ursprünglich hatte dieses schon zur Eröffnung am 11. Juni funktionieren sollen, es gab aber noch technische Probleme.

Das Buchungssystem ermöglichst nun die Reservierung von Nutzungszeiten sowie den Kauf von Tickets und Zehnerkarten. Die Zehnerkarten können nicht direkt am Drehkreuz verwendet werden. Stattdessen müssen die Besuche über das Portal gebucht und mit der Zehnerkarte entwertet werden. Am Automaten vor Ort stehen lediglich 60 Zugänge zur Verfügung. Die Stadt bittet, dort elektronisch zu zahlen oder den Geldbetrag passend zur Verfügung zu haben.

Stat will Krawall von Jugendlichen unterbinden

In der jüngsten Sitzung des Sport- und Freizeitausschusses kündigte zudem Bürgermeister Axel Düker an, dass das Personal nun härter gegen Unruhestifter vorgehen werde. Jugendliche hatten Berichten zufolge für Ärger gesorgt, indem sie andere beleidigten und filmten und zudem ins Wasser spuckten. Künftig werde man das Hausrecht durchsetzen, zur Not auch mit der Polizei, so Düker in der Onlinesitzung. „In einem Schwimmbad mit Kindern brauche ich keinen Krawall!“

Das beheizte Freibad ist vorerst dienstags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr, dienstags und freitags von 14 bis 19.30 Uhr, mittwochs und donnerstags von 13.30 bis 17.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 9 bis 13 und 14 bis 19 Uhr geöffnet. Montags ist das Freibad nur für die Schulen und Vereine nutzbar. Die Schwimmzeiten sollen wieder erweitert werden, sobald die Stadt eine zurzeit vakante Schwimmmeister-Stelle neu besetzt hat.

Von Frank Walter