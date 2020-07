Großburgwedel

Die Schwimmer im Freibad Burgwedel müssen sich ab 2021 mit weniger Wasserfläche begnügen: Eine neue Beckeninsel verkürzt zwei Schwimmbahnen künftig auf 25 Meter. Der politische Beschluss fiel nun einstimmig. Was den Vereinsschwimmern gefällt, ärgert derweil manchen Frühschwimmer. Immerhin: In der Konsequenz darf der Sprungturm künftig durchgehend öffnen.

So ist der Umbau des Schwimmerbeckens im Freibad Großburgwedel geplant. Quelle: Grafik: mw/HAZ Quelle: Stadt Burgwedel/PLanungsgruppe Hildesheim(PGH)

Stadt investiert 640.000 Euro ins Freibad

Vor 28 Jahren hatte Burgwedel das 1962 eröffnete Freibad zuletzt im großen Stil saniert, nun ist es wieder an der Reihe. Hauptamtleiter Götz-Gero Moeller ist sich sicher: „Dann haben wir fast wieder ein neues Bad.“ Doch ehe dort wieder Schwimmer ihre Bahnen ziehen können, hat die Stadtverwaltung Großes vor. 450.000 Euro stehen im Nachtragshaushalt für die Sanierung zur Verfügung, weitere 190.000 Euro für die Gebäudeunterhaltung.

Wichtigste Änderung: Die von der Sprunganlage aus gesehen ersten beiden Bahnen sollen bald nur noch 25 Meter lang sein, die Zahl der 50-Meter-Bahnen reduziert sich damit auf vier. Der Grund dafür sind strenge Vorgaben: Der geforderte Sicherheitsabstand der Sprunganlage nach vorn beträgt neun Meter – darin verlaufen allerdings aktuell noch die beiden ersten Schwimmerbahnen.

Bis zum Saisonbeginn 2021 sollen die Mängel an der Sprunganlage behoben sein. Quelle: Martin Lauber

Beckeninsel trennt Sprung- und Schwimmbereich

Theoretisch wäre es möglich, diese Bahnen während des Sprungbetriebs abzusperren, praktikabel wäre dies aus Moellers Sicht aber nicht: Jedes Mal müsste ein Mitarbeiter dann hinabtauchen und eine Boje als Eckverankerung der Trennketten am Boden befestigen. Und mancher Schwimmer würde wohl am Ende der Kurzbahn unter der Trennleine hindurch in den Sprungbereich tauchen.

Die Lösung, auf die sich sowohl der zuständige Fach- als auch der Verwaltungsausschuss nun einstimmig verständigt haben, sieht anderes vor: eine 60 Quadratmeter große, begehbare Beckeninsel, die gemeinsam mit einer schwimmenden Trennleine den Sprung- und den Schwimmbereich dauerhaft abteilen soll.

Links vom Schwimmmeister-Häuschen (Bildmitte hinten) wird die neue Beckeninsel eingebaut. Quelle: Martin Lauber

Die Planungsgruppe Hildesheim hatte zunächst eine kleinere Insel angedacht, für die Schwimmer wären so 33 Meter übrig geblieben. Auf Vorschlag des Schwimmvereins sollen es nur 25 Meter werden. So kann der Club auch kindgerechte Schwimmwettkämpfe anbieten, und auch für Seepferdchen-Kurse sind diese Kurzbahnen geeignet. Kritik äußerten in der Sitzung zwei nicht vereinsgebundene Freibad-Nutzerinnen. Das Gedränge gerade beim Frühschwimmen werde sich mit zwei Kurzbahnen noch verstärken, so ihre Sorge. An der Entscheidung für die Beckeninsel änderte das jedoch nichts.

Bezahlt werden kann künftig auch per Smartphone

Außer der Insel muss die Stadt in den nächsten Monaten noch weitere Umbauten im Bad erledigen lassen. So muss der Winkel, mit dem das Becken zur Sprunggrube hin abfällt, geändert werden. Auch die beiden Sprungtürme selbst sind so nicht mehr DIN-konform. Im Bereich um das Becken soll eine neue, rutschfeste Pflasterung in einem Gelbton erfolgen. „Duschinseln“ sollen die Durchgangsbecken ersetzen, die Tribüne wird um zwei Treppen samt Handlauf ergänzt. Ein großer Kostenfaktor ist auch die Sanierung der inneren Duschanlage samt Wasserleitungen.

Komplett umgebaut werden soll auch der Eingangsbereich. Die Kassenautomaten kommen nach draußen, ein zweites Einlassdrehkreuz wird eingebaut, neue Einlassanlagen sollen die Bezahlung auch per Smartphone ermöglichen. Das zeitliche Ziel nannte Bürgermeister Axel Düker: „Entscheidend ist für uns: Das Bad soll am 1. Mai 2021 wieder öffnen.“

Dieser Zettel am Freibad Großburgwedel hat noch lange Bestand – bis zur Saisoneröffnung 2021. Quelle: Frank Walter

Von Frank Walter