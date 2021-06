Keine Saisonkarten, maximal 90 Schwimmer gleichzeitig im Wasser, feste Zeitslots, Abstandsregeln und Maskenpflicht: Die Freibadsaison 2021 wird eine andere in Großburgwedel. Aber immerhin: Sie beginnt endlich am 11. Juni, um 14 Uhr. Tickets gibt es in Kürze online.