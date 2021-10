Großburgwedel

Uma ist nicht zu halten. Die Labradorhündin braucht keine Aufwärmphase – kaum hat sie das Freibad Großburgwedel betreten, springt sie hoch motiviert ins Schwimmbecken. Schneller als alle anderen paddelt die Achtjährige zu ihrem Spielhund und bringt ihn zu ihrem Frauchen Anja Koch Gärtner zurück. Die Frau aus Sandlingen bei Celle kennt den Hundeschwimmtag bereits. „Eine tolle Sache für die Hunde“, lobt sie nun den erneuten Gratis-Badetag in Großburgwedel und nimmt gern die längere Anreise dafür in Kauf. Ihre Hündin mit dem dunkelbraunen Fell sei quasi „wassersüchtig“ – und ständig in Aktion.

Rekordzahlen beim Hundeschwimmen

Hunde im Freibad – das ist eigentlich tabu. So steht es in den Freibadregeln. Am Montagnachmittag gelten die nicht. Denn da beendeten die Vierbeiner die Saison im Großburgwedeler Freibad. Insgesamt 60 Hunde und 100 menschliche Begleiter zählt Betriebsleiter und Schwimmmeister Nick Rau am Ende der Aktion – bei gerade einmal 14 Grad Außen- wie Wassertemperatur. „Das ist ein schönes Ergebnis – und das bei diesem Wetter, wo man nicht mal seinen eigenen Hund vor die Tür schicken mag.“ Zum dritten Mal bot die Stadt das Vergnügen für Hunde an – bei steigender Beliebtheit.

17.000 Freibadgäste in der Saison 2021

Während die Hunde am Montag den tierischen Besucherrekord geknackt haben, ist bei den menschlichen Besucherinnen und Besuchern in der Saison 2022 noch einiges wieder aufzuholen. Rund 17.000 Eintrittskarten verkaufte das Freibad Großburgwedel in diesem Jahr – rund 13.000 weniger als in den Jahren vor der Baustellen-Schließung 2019. Ein Grund dafür dürfte in der Sanierung der Freibades liegen, die einen Saisonstart in diesem Jahr erst im Juni ermöglicht hatte.

Der fehlende Monat schlägt ebenso auf die Besucherzahlen wie die Corona-Pandemie, die die Stadt gezwungen hatte, die Besucherzahlen zu begrenzen und Zeitfenster zum Schwimmen festzulegen. „Und die Schwimmer sind grundsätzlich wegen Covid-19 zurückhaltender gewesen“, sagt Rau.

Während der Corona-Pandemie durfte nur eine begrenzte Zahl von Gästen ins Wasser – das schlägt sich in der Statistik nieder. Quelle: Alina Stillahn

Wenig Verständnis für Schließung

Dafür, dass das Freibad nicht pünktlich im Mai öffnen konnte, hatten viele Burgwedeler kein Verständnis. Schließlich war das Bad 2019 komplett für die Bauarbeiten geschlossen geblieben. Das moderne Kassensystem hat in der Corona-Zeit sich zwar bewährt – doch besonders an heißen Tagen hatten die Zahl der zugelassenen Besucher und die abermals viel kleinere zugelassene Personenzahl im Becken zu verärgerten Badegeästen geführt, die zwar ins Freibad, aber so nicht ins Wasser konnten. Im Laufe des Sommers relativierte sich das aber. Die Stadt verzichtete zudem auf rund 20.000 Euro Eintrittsgeld, um Kindern und Jugendlichen einen kostenfreien Badespaß in den Sommerferien zu verschaffen.

Sanierung im Freibad läuft ab November weiter

Ruhe kehrt im Freibad nun aber nicht ein: Statt Besuchern rücken nun wieder die Bauarbeiter an. Nach dem neuen Sprungturm, der Badeinsel und der neuen Sonnenterrasse, die bereits fertig sind, sollen ab Anfang November die Wärmehalle, Personalbereich, Duschen und Toiletten sowie die Werkstatt im Freibad umgebaut und saniert werden, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Mit der Fertigstellung der Arbeiten sei zu Beginn der Freibadsaison im Mai 2022 zu rechnen.

Labrador Uma ist mit vollem Elan dabei und holt ein Spielzeug aus dem Schwimmbecken. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Hündin Frieda schaut sich das Treiben vom Beckenrand an

Hündin Frieda wird die Becken im kommenden Jahr nicht mehr nutzen dürfen. Dann gelten wieder die Baderegeln mit Hunde-Besuchsverbot. Umso mehr genießt sie am Montag den Sonderöffnungstag. Den Sprung ins Wasser wagt sie jedoch vorerst nicht. „Die Hunde sind zunächst irritiert, weil sie in Naturteichen den Boden nicht sehen – und im Freibad schon“, sagt ihr Frauchen Daniela Heins Isernhagen K.B. „Deshalb muss im Freibad jeder Hund langsam herangeführt werden.“

Auch die erst sechs Monate alte Labradorhündin Lotta streckt nicht mehr als eine Pfote ins Becken. „Sie ist noch zu jung“, sagt ihr Herrchen Ulrich Kreuziger. „Im nächsten Jahr klappt es bestimmt.“ Und die Stadt hilft mit – und verspricht auch für 2022 ein Hundeschwimmen im Freibad.

Von Katerina Jarolim-Vormeier