Berkhof

Das Niedersächsischen Forstamt Fuhrberg hat eine kleine Fläche im Rundshorn bei Berkhof hergerichtet. Dort sollen sich künftig Eidechsen, Schlangen und andere Wirbeltiere wohlfühlen. Auf die Arbeiten hat nun Forstsprecher Alexander Ahrenhold hingewiesen. Denn die Reptilien lieben warmes, trockenes Wetter und viel Sonne, so Ahrenhold.

In dem Waldstück sei das Areal zunächst „entbuscht“ worden. Damit sich die dort vorkommenden Schlingnattern und Zauneidechsen wohl fühlen, mussten die dort wachsenden Birken und Kiefern weichen, da sie die Fläche zu sehr beschatten würden, erklärt der Forstmann.

Reptilien brauchen Wärme

Die ersten warmen Sonnenstrahlen waren seinen Angaben zufolge Anfang Mai schon zu spüren gewesen. Pflanzen würden darauf sehr schnell mit dem Austreiben ihrer Blätter reagieren. Doch auch die Tierwelt – besonders Reptilien – benötigen nun Wärme. „Die wechselwarmen Tiere, wie Schlangen und Eidechsen, erwachen aus ihrer Kältestarre und versuchen nun jeden Sonnenstrahl aufzunehmen, um genug Energie zum Jagen, ihre Haut zu wechseln und sich fortzupflanzen“, erklärt der Förster. Dann sei es gut, wenn dafür eine geeignete „Sonnenbank“ zur Verfügung stehen würde.

Auf diese tierischen Bedürfnisse hat nun das Forstamt Fuhrberg in seinem Landeswald in der Wedemark reagiert. Kerstin Geier, Försterin für Naturschutz, leitet das Projekt zum Schutz der Reptilien. „Momentan stehen hier viele höhere Bäume, sodass die Fläche für Reptilien als Lebensraum nicht attraktiv ist“, sagt Geier.

Mit Motorkraft wird der Bewuchs entfernt

Die Eidechsen und Schlangen benötigen viel mehr Sonnenplätze, Verstecke und Insekten als Nahrung. „Um den Lebensraum zu erhalten, müssen wir die jungen Kiefern und Birken, die hier wachsen, regelmäßig zurückdrängen. Die gefällten Bäume bleiben auf der Fläche liegen und dienen nun als Versteck für die Reptilien“, erläutert die Försterin. Mit Hilfe von Motorsense und -säge sei das Areal entkusselt worden.

„Eine Schlingnatter habe ich hier noch nicht gesehen, doch ihre Häute sind mit etwas Glück auf der Fläche zu finden. Sie sind also hier“, sagt Forstwirtin Milena Brünjes. Von den in Niedersachsen vorkommenden Schlangenarten ist die Schlingnatter wohl die seltenste und auch am wenigsten bekannte Art“, erklärt Geier. Sie könne durchaus mit der giftigen, ebenfalls im Forst Rundshorn vorkommenden Kreuzotter verwechselt werden. „Allerdings fehlt ihr das typische Zick-Zack-Muster und der kantige Kopf der Kreuzotter.“

Diese neu geschaffte Wohlfühl-Oase soll speziell der dort nachgewiesenen Zauneidechse – dem Reptil der Jahre 2020 und 2021 – dienen. Denn Geiers Angaben zufolge sei deren Bestandsrückgang insbesondere auf die schrumpfenden Lebensräume zurückzuführen. Mit diesem neu geschaffenen Biotop will das Forstamt etwas unternehmen.

Von Sven Warnecke