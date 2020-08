Großburgwedel

Ein Sprinter-Fahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen einer Polizeikontrolle entzogen und dabei einen Auffahrunfall verursacht. Die anschließende Flucht des Mannes endete unweit auf einem Feld.

Zeugen meldeten der Polizei um 0.35 Uhr auf der Landesstraße 381 einen weißen Mercedes Sprinter, der in Schlangenlinie in Richtung Großburgwedel unterwegs war und dabei teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Die alarmierten Beamten entdeckten das Fahrzeug auf Höhe der Würmseekreuzung. Dort zogen sie mit ihrem Wagen vor den Sprinter, um diesen zu einem Kontrollort zu eskortieren. Im Kreisverkehr am Bahnhof angekommen, versuchte der 34-Jährige dem Stopp zu entkommen, berichtet ein Polizeisprecher.

Fahrer verliert in Kreisel die Kontrolle

Der Walsroder fuhr mit dem Sprinter auf einen VW Transporter auf, umrundete anschließend den Kreisel und flüchtete Richtung Nordumgehung. Doch am Kreisverkehr Bissendorfer Straße verlor der Autofahrer die Kontrolle über den Wagen und fuhr auf ein Feld. Dort kam der Sprinter zum Stehen – und die Polizisten konnten den 34-Jährigen endlich kontrollieren. Dabei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Bei einem Test vor Ort pustete der Mann 1,95 Promille.

Die Ermittler ordneten eine Blutprobe an. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des Autofahrers und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Walsroder blieb unverletzt.

Von Julia Gödde-Polley