Burgwedel

Es ist bereits die zweite Wiedereröffnung nach der coronabedingten Schließung des Fitnessstudios in der Wedelhalle. Ab Montag, 17. August, will die Leiterin Bianca Schulz einen Neustart wagen. Vor zweieinhalb Wochen hatte sie das Fitnessstudio nach nur zweiwöchigem Betrieb wieder geschlossen, weil sich einige Mitglieder nicht an die Hygieneregeln in den Räumlichkeiten gehalten und damit gegen die niedersächsischen Corona-Auflagen verstoßen hatten.

Leiterin droht Regelbrechern mit dem Rauswurf

Nun hat Schulz einen Brief an die Mitglieder verfasst. „Wir freuen uns nun, Ihnen mitzuteilen, dass wir einen zweiten Anlauf nehmen und ab dem 17.08.2020 um 9 Uhr wieder für Sie öffnen“, heißt es in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Schulz weist darin erneut ausführlich auf die im Studio geltenden Regeln hin – verbunden mit einer Androhung möglicher Konsequenzen, sollten diese erneut missachtet werden. „Bei einem Verstoß sind wir berechtigt und gezwungen, die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung zu kündigen.“ Von der Zwangspause für die Sportler erhofft sich die Leiterin derweil ein Umdenken.

Vor der ersten Wiedereröffnung nach der coronabedingten Schließung hatte Schulz gemeinsam mit dem Ordnungsamt ein Hygienekonzept erarbeitet – das war am 16. Juli. Nur 13 Tage später entschloss sie sich dann mit der Geschäftsführung, das Studio erneut dichtzumachen. „Es wurde einfach zu viel“, sagt Schulz.

Noch ist der Fitnessbereich der Wedelhalle geschlossen. Die Betreiber wollen den Sportlern nun eine neue Chance geben. Quelle: Sebastian Stein

Etwa 10 Prozent der Nutzer hätten die Auflagen wie das Einbahnstraßensystem im Raum, das Masketragen beim Wechseln der Geräte sowie die zugelassene Personenzahl in den Umkleiden nicht eingehalten, sagt Schulz. Und auch das notwendige Desinfizieren der Geräte, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sei von diesen schwarzen Schafen ignoriert worden. Schließlich sah sich die Leiterin der Wedelhalle sogar Beschimpfungen und Beleidigungen in ihrem Studio ausgesetzt, als sie die betreffenden Personen auf ihre Verfehlungen ansprach.

Pfeile und Poller sollen den Mitgliedern helfen, die Regeln zu beachten. Quelle: Sebastian Stein

Positive Rückmeldung auf erneute Schließung

Auf die erneute Schließung hat Schulz dann allerdings auch einige positive Rückmeldungen erhalten. Die Mitglieder mussten während dieser Phase – ebenso wie während der coronabedingten Schließung – keinen Beitrag zahlen.

Die Tennisspieler hätten sich ausnahmslos an die Regeln gehalten und gezeigt, wie es gut funktionieren könne, meint die Leiterin der Wedelhalle, Bianca Schulz. Quelle: Sebastian Stein

Tennisspieler agieren vorbildlich

In der Tennisabteilung der Wedelhalle läuft der Betrieb derweil ununterbrochen weiter. Dort hätten sich alle Sportler problemlos an die geltenden Abstands- und Dokumentationsregeln gehalten, berichtet Schulz. Auch in den Umkleiden habe es dort keine Probleme gegeben. Beim Neustart im Fitnessstudio wird sich nichts an den Öffnungszeiten ändern – am Montag wird Schulz zum ersten Mal wieder die Türen um 9 Uhr öffnen. „Ich hoffe, dass sich dann auch die 10 Prozent an die Regeln halten.“

Von Sebastian Stein