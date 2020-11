Thönser

Diese Angeltour endete für einen Autobesitzer am Sonnabendmorgen mehr als ärgerlich: Auf der Suche nach einem Parkplatz am Angelteich Thönse stellte der Mann aus Lehrte seinen Wagen kurz ab, um zu Fuß nach einem passenden Platz zu suchen. Davon gab es am Sonnabend nicht allzu viele, da laut Polizei ein Wettbewerb zahlreiche Hobbyangler an den Teich gelockt hatte.

Von dem Auto ist nichts mehr zu sehen: Die Feuerwehren müssen den Polo im Angelteich Thönse erst suchen. Quelle: Feuerwehr

Der Lehrter hatte jedoch offenbar vergessen, einen Gang einzulegen oder wenigstens die Handbremse anzuziehen. So rollte sein weißer VW Polo schließlich still und heimlich auf dem abschüssigen Gelände die Böschung hinunter in den Teich und musste letztlich von der Feuerwehr geborgen werden.

Autobesitzer springt erst in den Teich und ruft dann die Feuerwehr

„Als der Mann sein Auto in den See rollen sah, ist er noch hinterhergesprungen“, sagte Einsatzleiter Björn Schimkewitsch, stellvertretender Ortsbrandmeister in Thönse. Dass das nicht viel Sinn gehabt habe, hätte der Autobesitzer aber schnell eingesehen und sich schließlich für den Notruf entscheiden. Um 6.33 Uhr ging der Alarm bei der Thönser Feuerwehr ein. „So einen Einsatz hat man nicht alle Tage“, sagte Schimkewitsch. Die ursprüngliche Meldung, dass sich noch eine Person im Fahrzeug befinde, bestätigte sich jedoch nicht.

Die Feuerwehren aus Thönse und Großburgwedel müssen am Sonnabendmorgen ein Auto aus dem Angelteich ziehen. Quelle: Feuerwehr Thönse

Feuerwehr muss Auto aus vier Metern Tiefe aus dem Angelteich ziehen

Tatsächlich war das Auto, als die Feuerwehr wenige Minuten später eintraf, schon komplett im Angelteich versunken. Da konnten auch die Thönser Einsatzkräfte nicht mehr viel tun. Kurzerhand alarmierte der Einsatzleiter die Tauchergruppe samt Boot aus Burgdorf und das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) samt Seilwinde aus Großburgwedel zu den Angelteichen an der Engenser Straße. Die Taucher entdeckten das versunkene Auto schließlich 14 Meter vom Ufer entfernt in vier Metern Tiefe. Zwei Stunden später hatte das HLF das Fahrzeug ans Ufer gezogen. Ein Abschleppdienst übernahm den Rest.

Die Feuerwehren aus Thönse und Großburgwedel müssen am Sonnabendmorgen ein Auto aus dem Angelteich ziehen. Quelle: Feuerwehr Thönse

„Zum Glück war das Auto ein Wagen neuer Bauart“, sagte Schimkewitsch. 2013 gebaut, sei der VW Polo noch komplett dicht gewesen. „Das Wasser im Angelteich ist sauber geblieben, es sind keine Betriebsstoffe ausgelaufen, es gab keinen Schmierfilm. Das hat uns auch überrascht.“ Den Fischen im Teich geht es also gut. Die frühmorgendlichen Angler hätten laut Schimkewitsch nicht schlecht gestaunt ob des Großeinsatzes am Ufer. So einen dicken Fisch hat schließlich auch die Feuerwehr selten an der Angel.

