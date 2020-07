Großburgwedel

Ein Kleinlastwagen mit Anhänger ist am Mittwoch um 12.50 Uhr kurz hinter der Autobahnbrücke in Großburgwedel in Brand geraten. Zwei Arbeiter einer Kanalbau-Firma waren mit dem 7,5 Tonnen schweren Gespann in Richtung Isernhagen H.B. unterwegs. Kurz hinter der Brücke hielten sie an. Die beiden hatten Qualm gesehen, der aus der Plane entwich. Einer der beiden alarmierte sofort die Feuerwehr. Die beiden Insassen blieben bei dem Brand glücklicherweise unverletzt.

Die Feuerwehr ist mit 20 Einsatzkräften an den Brandort kurz hinter der Autobahn-Brücke Richtung Isernhagen H.B. ausgerückt. Die Löscharbeiten dauern zwei Stunden. Quelle: Feuerwehr Großburgwedel

Einsatzleiter erhöht wegen der Gasflaschen die Alarmstufe

Einsatzleiter und Großburgwedels Ortsbrandmeister Carsten Rüdiger löste gleich beim Eintreffen im Gerätehaus den Vollalarm aus. Die Brisanz des Brandes: Der Lastwagen hatte drei Gasflaschen, zwei sogenannte Kocher, die den Teer bis auf 190 Grad erhitzen sowie ein Notstromaggregat geladen. „Deshalb habe ich die Alarmstufe gleich erhöht“, sagte der Einsatzleiter. Die Feuerwehrkräfte löschten das Feuer erst mit Wasser. Damit keine neuen Flammen aufloderten, setzten sie anschließend Schaum ein und bedeckten die Ladung damit. „Der Schaum verhindert, dass Luft an den Brandherd gelangt“, erklärte Rüdiger.

Während der Löscharbeiten bilden sich rund um die Ikea-Kreuzung sowie an der L 381 lange Staus. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Straße ist gesperrt – Verkehr kommt zum Erliegen

20 Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen waren zwei Stunden im Einsatz. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Isernhägener Straße komplett ab. Deshalb staute sich der Verkehr nicht nur rund um die Ikea-Kreuzung. Auch der Verkehr aus Richtung Isernhagen H.B. kam völlig zum Erliegen. Die L 381 wurde erst gegen 15 Uhr wieder freigegeben. Über die Brandursache konnte Einsatzleiter Carsten Rüdiger keine Angaben machen. „Auch die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.“

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die Flammen unter Atemschutz. Quelle: Feuerwehr Großburgwedel

Von Katerina Jarolim-Vormeier