Das Polizeikommissariat Großburgwedel sucht mit einem Foto nach einem 79-jährigen Mann aus Burgwedel. Dietrich S. wurde am Donnerstagabend, 2. September, als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde er von seiner Nachbarin am Mittwoch gesehen. „Da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich S. in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover.

Die Polizei sucht nach dem vermissten Dietrich S. Quelle: Polizei Hannover/privat

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Großburgwedel nahm die Nachbarin des 79-Jährigen gegen 20.40 Uhr das hell erleuchtete Haus des Seniors und eine offen stehende Haustür wahr und alarmierte die Polizei. Diese leitete daraufhin eine Suchaktion ein.

Kleidung von S. gefunden

Dabei wurde zunächst ein Suchhund eingesetzt. Nachdem er keine Person aufspüren konnte, wurden auch die Flächensuchhunde angefordert. Auf einem Feldweg wurde Kleidung des Seniors gefunden. Obwohl auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, wurde der Vermisste in der Nacht nicht angetroffen.

Die Fahndung wurde am Freitag intensiviert. Bei der Absuche eines Waldgebiets bekamen die Einsatzkräfte die Unterstützung der Reiterstaffel. Auch der Würmsee, der in unmittelbarer Nähe liegt, wurde von den Beamten mit einem Boot abgesucht. Doch von dem 79-Jährigen fehlt nach wie vor jede Spur.

Polizei bittet um Hinweise

Dietrich S. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Der Brillenträger hatte eine Jeans und ein blaues Holzfällerhemd an. S. hat graue Haare und einen sogenannten Hufeisenbart.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Seniors geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 zu melden.

