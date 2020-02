Großburgwedel

Um in Unterlagen etwas nachzuschauen, hielt der Fahrer eines Renault Clio am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf einem Grünstreifen an der Kleinburgwedeler Straße in Großburgwedel an. Während er in den Papieren las, gab es plötzlich einen lauten Knall. Ein anderes Fahrzeug hatte den Clio gestreift und dabei den Außenspiegel des Autos beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unfallgegner seine Fahrt fort und floh.

Da der Renault-Fahrer in den Unterlagen blätterte, kann er keine weiteren Angaben zu dem anderen Fahrzeug machen. Die Polizei beziffert den Schaden am Clio auf 100 Euro und hat die Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer