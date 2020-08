Gleich an zwei Stellen traten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend im Großburgwedeler Stromnetz Fehler auf. In der Folge blieb es in zahlreichen Haushalten für eine Stunde lang dunkel – rund 7000 Menschen sollen laut Avacon betroffen gewesen sein. Der Stromversorger sucht derzeit nach der Ursache für den Blackout.