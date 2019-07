Burgwedel

In Burgwedel ist die Zahl der Geburten im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gegenüber 2017 gestiegen – so stark wie in keiner anderen Kommune in der Region Hannover. Das ergibt sich aus der nun vorgestellten Bevölkerungsstatistik.

Während 2017 noch 146 Kinder geboren wurden, waren es im darauffolgenden...