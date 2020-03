So stellt sich die St.-Petri-Kirchengemeinde auf die Pandemie ein

Burgwedel

Hans Pietsch war geistlicher Zuspruch an diesem Sonntagvormittag nach all den schlechten Nachrichten über die Corona-Pandemie ein echtes Bedürfnis. “Das war gut, und es war echt mutig“, sagt der 81-Jährige und bedankt sich hinterher beim Kleinburgwedeler Pastor dafür, dass dieser die Empfehlung, den Gottesdienst ausfallen zu lassen, nicht beherzigt hat. „Die Landeskirche hat es ja nicht verboten“, erklärt Jens Blume.

Nominell war es ja nur eine Andacht – wenn auch mit kurzer Predigt, Vaterunser, Glaubensbekenntnis, Abkündigungen und Segen für die neun Besucher. Und es war eine Gewissensentscheidung des Pastors, die dieser mit Blick auf die Alten und Alleinstehenden getroffen hat. Gerade sie bräuchten doch jetzt einen Platz, „wo sie hinkönnen mit ihren Ängsten“. Und so hat er, um Ansteckungsrisiken zu minimieren, aufs Händeschütteln verzichtet, die Stühle im Haus der Kirche mit reichlich Abstand aufgestellt. Sorgfältig desinfizierte Gesangbücher liegen auf jedem Sitzplatz bereit. Weil Viren auch auf Münzen und Scheinen haften, wird auf die Kollekte verzichtet, aber nicht auf die obligatorische Flasche mit einer antiseptischen Flüssigkeit am Ausgang. „Gegen das Virus können wir nichts tun mit dem Glauben, aber gegen die Angst“: Das ist Blumes Mission an diesem Vormittag.

Hauptamtliche beraten, wie es weitergeht

Kirche in Zeiten des Coronavirus – wie das Gemeindeleben in den kommenden Wochen aussehen wird, „das wissen wir noch nicht genau“, bekennt die für die rund 5000 Protestanten in Groß- und Kleinburgwedel zuständige St.-Petri-Gemeinde freimütig auf einem Aushang. Nur so viel scheint schon sicher: „Es wird anders sein.“ Bei einer Dienstversammlung werden diese Woche alle Hauptamtlichen und der Kirchenvorstand über die Sondersituation beraten, kündigt Pastorin Bodil Reller an. Am Donnerstag würden die Ergebnisse dann bekannt gegeben. Nicht nur die Konfirmanden und deren Familien warten gespannt darauf. Solange größere Veranstaltungen, Konzerte und Menschenansammlungen wegen der Pandemie tabu bleiben, solange wird vieles über Telefon, E-Mails und das Internet geschehen. Und es sind Alternativen zum traditionellen Gottesdienst gefragt.

Einen möglichen Vorgeschmack bot am Sonntag im Großburgwedeler Mitteldorf die „Öffnung der Kirche zum persönlichen Gebet“. Gegen 9.45 Uhr schließt Reller das Gotteshaus auf, zündet die großen Kerzen auf dem Altar an, platziert neben dem Eingang elektrische Teelichter und einige Blätter mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium – als Impuls für eine stille, eine persönliche Auseinandersetzung. Sie selbst bleibt diskret im Hintergrund, lädt die wenigen Besucher dazu ein, sich eine Kerze und den Lukas-Psalm mit in die Kirchenbank zu nehmen. Keine Predigt, keine Musik. „Zeit ist Gnade“, verheißt die Uhr ganz oben am Gehäuse der stummen Collon-Orgel. Zeit für ein Gespräch hat auch Bodil Reller mitgebracht. Genau dieses leise Format hat Michael Müller, sonst kein regelmäßiger Kirchgänger, in die Petrikirche gelockt. Wenn alle so besonnen handelten, werde alles halb so schlimm werden, hofft der 55-Jährige. Gleichwohl hat er Angst „vor dem irrationalen Verhalten der Leute“, mehr Angst als vor der Pandemie selbst.

Kirche unter freiem Himmel?

St. Petri in Zeiten des Coronavirus – dazu haben Reller und Blume durchaus Ideen. Haus-Abendmahle möchten die Geistlichen anbieten. Beide wünschen sich offene Kirchen, wenn es gelingt, Aufsichten dafür zu finden. Einzelseelsorge am Telefon wird ein Schwerpunkt für die Pastoren werden. Aber lassen sich auch Ehrenamtliche aktivieren, die Menschen aus Risikogruppen zum Beispiel den Einkauf abnehmen? Und was wird mit dem Ostergottesdienst, dem wichtigsten Fest der Kirche? „Den lässt keiner eben mal so ausfallen“, sagt Bodil Reller. Ersatzweise könnte sie sich zu Ostern eine Pilgerstrecke gut vorstellen. Blume pflichtet ihr bei: Zum Schutz der Risikogruppen werde sich Kirche in den kommenden Wochen ohnehin viel unter freiem Himmel abspielen müssen, mutmaßt der Kleinburgwedeler.

Von Martin Lauber