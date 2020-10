Burgwedel

Die Zahl der Corona-Infektionen in Burgwedel steigt weiter an: Stand Freitagnachmittag sind nunmehr 14 Burgwedeler mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag waren es noch zwölf. Seit Beginn der Pandemie wurde damit bei 79 Personen aus Burgwedel das Virus nachgewiesen.

Nicht bekannt ist, ob sich unter den neu infizierten Personen Erzieher oder Kinder aus der städtischen Kindertagesstätte Kleinburgwedeler Straße befinden. In dieser wurde in der vergangenen Woche eine Corona-Infektion bei einer Erzieherin nachgewiesen. Seitdem befinden sich drei Erzieher, eine Kindergartengruppe und einige Kinder der Frühbetreuung in Quarantäne.

Von Thomas Oberdorfer