Wer während der Ausgangssperre mit dem Auto unterwegs ist, muss mit einer Kontrolle der Polizei rechnen. In Burgwedel haben die Beamten dabei einen betrunkenen Autofahrer erwischt.

Die Beamten stoppten den Mann am frühen Sonnabendmorgen an der Kokenhorststraße in Großburgwedel. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa (Symbolbild)