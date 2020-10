Großburgwedel

Ein weiterer Schüler des Gymnasiums Großburgwedel wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt ordnete am Freitagabend für 28 weitere Kinder und zwei Lehrer Quarantäne an. Damit befinden sich derzeit in Burgwedel 108 Schüler und 20 Lehrkräfte in Quarantäne.

Schüler besucht zwei andere Kurse

Der Schüler, dessen positiver Coronatest am Freitag bekannt wurde, geht ebenfalls in die Klasse 9c des Gymnasiums. Die befindet sich nach dem positiven Befund eines Klassenkameraden bereits seit dem Vortag in Quarantäne. Aber: „Der Schüler besucht in zwei Fächern andere Kurse, als der andere positiv getestete Mitschüler. Darum mussten wir auch die Schüler aus diesen Kursen und die beiden betroffenen Lehrkräfte dem Gesundheitsamt melden“, sagte Schulleiter Robert Baberske.

Aber es gibt für die betroffenen Schüler und Lehrer auch eine positive Nachricht: Die letzten Unterrichtsstunden fanden in diesen Kursen am Dienstag, 6. und Mittwoch, 7. Oktober statt. Damit endet für sie die 14-tägige Quarantäne-Zeit bereits am 20. beziehungsweise 21. Oktober und somit noch einige Tage vor Ende der Herbstferien. Nicht zuletzt deshalb hofft Schulleiter Baberske zuversichtlich, „dass wir in absehbarer Zeit zur Normalität zurückkehren können und nach den Herbstferien den Unterricht vor Ort wieder aufnehmen können.“

Bereits vorher zwei Infektionen an IGS und Gymnasium

In den vergangenen Tagen wurden bereits zwei weitere Corona-Fälle an Burgwedeler Schulen bekannt. So mussten 30 Schüler und acht Lehrer der IGS Burgwedel in Quarantäne, nachdem ein Kind aus der Klasse 7a der Schule positiv auf Corona getestet wurde. Insgesamt 50 K1-Kontakte unter den Schülern und weitere zehn unter den Lehrern ermittelte das Gymnasium Großburgwedel nach dieser ersten Corona-Infektion in der Klasse 9c.

Von Thomas Oberdorfer