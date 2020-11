Thönse

Es sei ein großer Schock gewesen, sagt Cornelia Rockahr, Leiterin des Alten- und Pflegeheimes Am Kiefernpfad in Thönse mit Blick auf die Coronavirus-Infektion einer Mitarbeiterin. Inzwischen ist die Anspannung wieder gewichen. Denn die Corona-Tests, die in den vergangenen Tagen durchgeführt und ausgewertet wurden, seien bei allen Bewohnern negativ gewesen. Bei drei Mitarbeitern – einer Raumpflegerin, einer Mitarbeiterin im Nachtdienst sowie einer Küchenkraft – stehen die Ergebnisse nun noch aus. Insgesamt sind laut Rockahr mehr als 60 Bewohner und Mitarbeiter getestet worden. „Die letzten Ergebnisse sollten bis Dienstag vorliegen“, sagte sie am Montagmittag.

Tests dauern insgesamt zwei Stunden

Eine Küchenkraft war in der vergangenen Woche positiv auf Covid-19 getestet worden und hatte sich daraufhin in Quarantäne begeben. Rockahr schloss ihre Einrichtung umgehend für sämtliche Besucher. Die Tests am Freitag dauerten knapp zwei Stunden. Acht Mitarbeiter, für die vorsorglich häusliche Quarantäne angeordnet worden war, fuhren dafür mit Autos vor und wurden außerhalb der Einrichtung getestet.

„Wenn wir die letzten Ergebnisse haben und die auch negativ sind, werden wir wieder für Besucher öffnen“, sagte Rockahr. Dann wird es für Angehörige wieder möglich sein, die Bewohner am Zugangstor oder in einem extra hergerichteten Raum jeweils durch eine aufgestellte Plexiglasscheibe zu sehen und mit ihnen zu sprechen.

