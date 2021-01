Burgwedel

Freie Zeit hat Kfz-Meister Dirk Burchard kaum. „Bereits im Dezember war der Terminkalender für Januar voll“, sagt der Geschäftsführer der gleichnamigen Kfz-Werkstatt in Großburgwedel. Damit setze sich der Boom aus dem Corona-Jahr fort, in dem seine Umsätze um 30 Prozent gestiegen seien. „Zum einen haben wir viele Autos aus dem Schlaf geholt. Etliche Menschen, die sonst hauptsächlich Bus und Bahn benutzen, fahren jetzt sicherheitshalber lieber Auto und wollen, dass diese gut funktionieren“, sagt er.

Kunden im Homeoffice – Auto in der Werkstatt

Andererseits würden viele Kunden im Homeoffice sitzen und brauchten ihren Wagen nicht. Von ihnen höre er oft: „Lass dir Zeit für die Reparatur der Beule. Den Wagen kann ich ruhig 14 Tage in der Werkstatt stehen lassen.“ Zudem fällt Burchard auf, dass Kunden sich oft ein neues Auto oder eine Anhängerkupplung gekauft hätten. „Da spielt wohl mit hinein, dass das gesparte Geld für ausgefallene Urlaube jetzt ins Auto gesteckt wird.“ Auf den Infektionsschutz lege er in seiner Werkstatt viel Wert. „Zum Glück habe ich eine Halle für jeden Monteur, sodass sie komplett allein arbeiten können“, sagt der 54-Jährige.

Autowerkstatt: Kunden lassen nur das Nötigste reparieren

Ganz anders sind die Erfahrungen von André Knudsen, Geschäftsführer des Autoservice Burgwedel. „Man merkt, dass bei vielen Leuten das Geld knapp ist“, sagt er. Seit dem Lockdown im November seien die Umsätze in seiner Kfz-Werkstatt deutlich zurückgegangen. „Die Kunden lassen nur die zwingend notwendigen Arbeiten ausführen“, so seine Beobachtung. „Wenn die Bremsen kaputt sind oder der Auspuff herunterfällt, kommen sie zur Reparatur, aber eine Inspektion verschieben sie lieber.“ Als kleiner Betrieb könne er das noch einigermaßen auffangen, schildert der 53-Jährige, der die Werkstatt zusammen mit seinem Sohn Nils betreibt. Noch musste er keine Kurzarbeit beantragen.

Kunden lassen Oldtimer und Wohnmobile versiegeln

Sven Ludwig, Geschäftsführer der Freien Kfz-Werkstatt in Burgwedel, kann sich derweil vor Aufträgen kaum retten. „Normalerweise renovieren wir im Januar unsere Werkstatt“, sagt er. „Doch dazu kommen wir jetzt nicht.“ Es gebe eine hohe Nachfrage nach Versiegelungen von Oldtimern und Wohnmobilen. „Unsere Kundschaft ist aber auch eher wohlhabend“, sagt der Geschäftsführer. Den Grund für den Umsatzanstieg kann der 28-Jährige nur vermuten: „Vielleicht haben die Kunden viel Geld gespart, dadurch, dass sie momentan nicht reisen können, und stecken es nun in das Hobby Auto.“ Das war im Frühjahr noch anders. „Der erste Lockdown hat uns hart getroffen“, sagt Ludwig, der sich zusammen mit seinem Kompagnon Johannes Schuster erst ein Jahr zuvor am Standort Großburgwedel angesiedelt hatte. „Im Mai und Juni mussten wir noch Corona-Hilfen beantragen.“

Azubi fängt im Corona-Jahr an

Trotz der unsicheren Lage haben die beiden Geschäftsführer einen Auszubildenden eingestellt. Seit August unterstützt der Syrer Aref Chara den Betrieb. Die Ausbildung in der Pandemie-Zeit sei „eine schwierige Nummer“, sagt der Chef. Ohne Präsenzunterricht in der Berufsschule fehlten den Auszubildenden die Strukturen. Besonders für jemanden, der die deutsche Sprache noch nicht perfekt beherrsche, sei der Unterricht per Videokonferenz eine große Hürde. Dennoch: Sven Ludwig ist voll des Lobes für seinen Azubi: „Er ist sehr fleißig und motiviert.“

