Burgwedel

Viele Burgwedeler sind weiterhin mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell sind es 33. Diese Zahl meldete das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstagmittag. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 57,9. Der Wert zeigt an, wie viele Personen sich in den vergangenen sieben Tagen, umgerechnet auf 100.000 Einwohner, mit Covid-19 angesteckt haben. Damit liegt Burgwedel unter dem Durchschnittswert für die Region Hannover, der bei 120,7 liegt.

Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in Burgwedel 239 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Für die Region zählte das Gesundheitsamt bislang 20.030 Infektionen.

Allerdings relativiert die Behörde die Zahlen ein Stück weit: „Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen“, erklärt Regionssprecher Christoph Borschel.

Von Thomas Oberdorfer