Corona in Burgwedel - Nach Fällen an IGS und Gymnasium: Jetzt auch 50 Grundschüler in Großburgwedel unter Quarantäne

Die Corona-Pandemie hat die Burgwedeler Schullandschaft aktuell fest im Griff: Nach drei Fällen an der IGS und am Gymnasium, gibt es jetzt auch einen bestätigten Covid-19-Fall an der Grundschule Großburgwedel. 50 Kinder müssen in Quarantäne.