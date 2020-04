Jugendpflege sagt Sommerferienprogramm ab

Burgwedel

Auch die Jugendarbeit leidet unter der Corona-Pandemie. Wegen der Einschränkungen im Rahmen der Virus-Eindämmung hat die Jugendpflege Burgwedel jetzt ihr komplettes Sommerferienprogramm abgesagt. Sowohl die Ferienbetreuung für Grundschulkinder als auch die Ferienpassaktivitäten fallen in diesem Sommer aus. Auch die geplante Jugendfreizeit in die Partnerstadt Domfront-en-Poiraie findet nicht statt.

Abstandsregeln einzuhalten kann nicht garantiert werden

„Es ist total traurig“, sagt Jugendpfleger Uli Appel. „Aber wir können in der Jugendarbeit nichts machen, so lange wir die Erlasse des Landes nicht einhalten.“ Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen einzuhalten könne die Jugendpflege nicht garantieren. „Der Schutz von Leben geht absolut vor“, bekräftigt Appel.

Anzeige

Rund 40 Kinder pro Woche seien in den vergangenen Jahren für die Sommerferienbetreuung der Jugendpflege in der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule angemeldet gewesen, so Appel. Für jeweils sechs Kinder stand immer ein Betreuer zur Verfügung. Zusätzlich zu sportlichen und kreativen Aktivitäten vor Ort unternahmen diese mit den Kindern Ausflüge etwa in Museen, ins Rastiland und ins Wisentgehege.

Weitere NP+ Artikel

Federball im Garten statt Kinderferienbetreuung

Birgit Raupers-Weller gehört zu den Eltern, die dieses Angebot in den vergangenen Jahren gern angenommen haben. „Drei Wochen lang ist unsere 9-jährige Tochter sonst immer in die Sommerferienbetreuung gegangen und hat das sehr genossen“, sagt Raupers-Weller. „Das war für meinen Mann und mich eine große Erleichterung, da wir beide voll berufstätig sind.“ Dass das Angebot in diesem Jahr ausfällt, trifft die Eltern eines Einzelkindes hart – zumal auch keine Großeltern als Betreuer zur Verfügung stehen.

Um im Sommer arbeiten zu können, tun sich die Großburgwedeler mit einem befreundeten Elternpaar zusammen, das auch eine Tochter im Grundschulalter hat. Abwechselnd werden die Kinder bei jeweils einer der beiden Familien betreut. „Ein Federballset mit Netz für den Garten haben wir schon bestellt“ so die 51-Jährige.

Zahlreiche Angebote von Vereinen

Auch Dunja und Christian Bolzek aus Großburgwedel, Eltern einer zehn- und einer 13-jährigen Tochter, bedauern, dass die Jugendpflege ihre Aktivitäten einstellt. „Die Ferienpassaktionen hätten unsere Kinder gern genutzt“, sagt Christian Bolzek. An die Woche auf dem Reiterhof, die seine 13-jährige Tochter einmal erlebt hat, denke diese heute noch gern zurück.

„Zahlreiche Vereine hatten sich immer an den Ferienpassangeboten beteiligt“, erzählt Uli Appel. „Die Feuerwehr, Sportvereine und Schützenvereine haben sich tolle Aktionen ausgedacht: Von Kochaktionen über Hennamalen, von Lichtpunkt-Schießen bis Töpfern war alles Mögliche dabei“, so der Jugendpfleger.

Fahrt nach Domfront war mit 40 Teilnehmern geplant

Besonders schmerzhaft ist für ihn die Absage der geplanten Jugendfreizeit in die französische Partnerstadt Domfront-en-Poiraie. Dieses Jahr war sie sogar in größerem Rahmen geplant. „Wir haben alle Betreuer der letzten 20 Jahre angefragt, ob sie mitkommen wollen. Wir hatten schon 40 Zusagen“, so der 56-Jährige.

„Die Mitarbeiter der Jugendpflege bedauern die ganzen Absagen sehr“, erklärt Uli Appel. Er hofft, dass es zum Herbst wieder eine Ferienpassangebot geben werde und dass das Jugendzentrum in Großburgwedel und die Jugendräume in Wettmar und Fuhrberg bald wieder öffnen dürfen. „Wenn es wieder los gehen darf, sind wir da“, beteuert er. „Wir stehen Gewehr bei Fuß.“

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner