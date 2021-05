Corona: Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Burgwedel bei 67,5

Burgwedel/Hannover

Die Zahl der in Burgwedel mit Corona infizierten Personen sinkt weiter. Aktuell ist bei 28 Burgwedelern eine Infektion nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Ort liegt bei 67,5 und damit knapp über dem Wert, den das Robert-Koch-Institut für die gesamte Region Hannover meldet. Der liegt bei 62,1.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Burgwedel 556 Personen mit dem Virus infiziert. 13 von ihnen sind mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. In der Region haben sich insgesamt 47.208 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 1042 sind verstorben. Diese Zahlen teilte das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover mit.

Von Thomas Oberdorfer