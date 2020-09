Kleinburgwedel

Die Schulen aus Burgwedel fühlen sich von Stadt und dem Land Niedersachsen in der Corona-Krise alleingelassen. Grund: Bei der Anschaffung von Visieren sowie Spuckschutzwänden an den Tischen zwischen den Kindern hat es keine finanzielle Unterstützung gegeben. „Wir sind enttäuscht“, sagt Anna-Maria von Badewitz, Leiterin der Grundschule in Kleinburgwedel.

In den Gängen der Schule und auf dem Weg zu ihrem Sitzplatz tragen die Kinder stets einen Mund-Nasen-Schutz. Auch die Lehrkräfte sind angewiesen, ihr Gesicht zu bedecken. Von Badewitz und Kollegen sind dabei immer mit einem Visier ausgestattet. Das Kollegium habe sich ganz bewusst für diese Variante entschieden. „Wenn wir mit einem Mund-Nasen-Schutz den Unterricht durchführen, hören uns die Kinder schlechter, und sie sehen unsere Gesichter auch zu wenig“, erklärt die Schulleiterin.

Land und Kommune schieben sich gegenseitig Verantwortung zu

Sie hatte sich bemüht, diese Schutzausrüstung für die Schule zu erhalten – finanziert vom Land Niedersachsen oder der Stadt Burgwedel. „Die Kommune sagt, dass das Land für die Hygienemaßnahmen aufkommen müsse“, berichtet sie. Das Land sage genau das Gegenteil und spiele den Ball wieder nach Burgwedel zurück. „Es zahlt niemand dafür, wir mussten uns die Visiere selber anschaffen“, sagt von Badewitz. Etwa 30 Euro habe ein Visier mit mehreren Schutzfolien gekostet. Dieses sei stabil und zeige auch nach täglicher Benutzung noch keine Verschleißerscheinungen.

Noch mehr bringt sie der Gedanke an die Spuckschutze in Rage. Auch hier sahen weder Land noch Kommune die Notwendigkeit, diese anzuschaffen. Von Badewitz kam deshalb auf die Idee, einen Teil des Etats, den jede Schule erhält, für den Kauf zu verwenden. Doch die Stadt pfiff sie schließlich zurück. „Unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze dürfen durch die Schulleitung eigenverantwortlich Anschaffungen getätigt werden“, bestätigt die Stadt auf Nachfrage. „Die diesbezüglich bestehende Handlungsfreiheit gilt allerdings nur im Rahmen der schulischen Aufgaben.“

Kleinburgwedels Grundschulleiterin Anna-Maria von Badewitz ist verärgert darüber, dass die Lehrer aus eigener Tasche ihre Visiere bezahlen mussten. Quelle: Mark Bode

Das bedeutet, dass Schutzmaterialien wie Visiere, Mund-Nasen-Masken oder Spuckschutze nicht in diese Kategorie der schulischen Aufgaben fallen. „Alle Schulen in Burgwedel wurden über diese Vorgehensweise schriftlich vom Schulträger informiert“, erklärt Stadtsprecherin Katrin Fieber.

Thönses Grundschulleiterin kritisiert Bürokratie in der Verwaltung

Jeannine Schneider, Schulleiterin der Sonnenblumenschule in Thönse, hat kein Verständnis für das Verhalten der Verwaltung und kritisiert die Bürokratie. „Einerseits sollen wir eigenverantwortlich mit unserem Etat umgehen. Wenn wir dann handeln wollen, dürfen wir es nicht.“ Sie zieht einen Vergleich: „Es wäre so, als wenn ich meinem Kind 5 Euro Taschengeld gebe, ihm dann aber sage, dass es nur das kaufen darf, was ich will.“

Sie fühlt sich im Stich gelassen. „Weder die Dezernenten noch der Bürgermeister fragen mal nach, wie es uns vor Ort eigentlich geht“, sagt Schneider. „Das ist schon sehr schade.“ Schließlich müssten sie und ihr Team täglich aufgrund der Corona-Krise mit teils verängstigten Schülern und Eltern umgehen.

Stadt weist Vorwürfe von sich

Die Stadt weist sämtliche Vorwürfe von sich. „Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich die Stadt Burgwedel als Schulträger an die Vorgaben vom Land Niedersachsen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hält. Im aktuellen niedersächsischen Rahmenhygieneplan ist keine Vorgabe beziehungsweise Empfehlung zur Beschaffung von Spuckschutzwänden sowie Visieren und Mund-Nasen-Schutz durch den Schulträger enthalten“, teilt die Stadtsprecherin mit.

Ohnehin sei ein Visier wenig sinnvoll. „Visiere halten Aerosole nicht ab“, sagt Bürgermeister Axel Düker. Das tatsächliche Rückhaltevermögen für Aerosole sei aufgrund der Umströmung des Visiers sehr begrenzt. Ähnliches gelte für Plexiglastrennwände. Die Stadt halte deshalb die Beschaffung von Visieren und Spuckschutzwänden nach derzeitigem Kenntnisstand für keine geeignete Maßnahme zur Vermeidung von Infektionen mit dem Coronavirus.

Von Mark Bode