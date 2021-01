Burgwedel

Seit fast 30 Jahren engagiert sich der Burgwedeler Christian Meyl für sogenannte Sozialstationen, die der Johanniterorden in den polnischen Gebieten der ehemaligen preußischen Provinz Ostpreußen betreibt. Seit der ehemalige Arzt in Rente ist, sei die Betreuung der Stationen zu seinem Vollzeitjob geworden, sagt er. Die Corona-Pandemie erschwert die Hilfe zwar – aber sie läuft weiter. Das sonst jährlich im Februar veranstaltete Suppenfest der Ostpreußenhilfe muss in diesem Jahr ausfallen. Meyl erzählt im Interview, was der Ausfall für die Ostpreußenhilfe bedeutet, wie sich seine Arbeit verändert hat und wie es den Menschen vor Ort geht.

Herr Meyl, wie hat die Pandemie Ihre Arbeit für die Johanniter-Sozialstationen in Polen beeinflusst?

Anzeige

Normalerweise fahren meine Frau und ich vier- bis fünfmal im Jahr zu den Sozialstationen. Wir bringen Dinge wie Verbands- und Inkontinenzmaterialien oder Rollstühle und Rollatoren vorbei. 2020 war das nur sehr eingeschränkt möglich. Wir haben einen voll beladenen Transporter hier stehen, können aber nicht rüber, weil die Infektionszahlen zu hoch sind. Ich versuche das auszugleichen, indem ich wöchentlich per Spedition große 20-Kilo-Pakete rüberschicke. Oder Geld überweise, falls etwas Bestimmtes fehlt, was auch vor Ort besorgt werden kann. Aber nicht nur die Hilfsgüter sind schwerer zu überbringen, es fehlt auch der persönliche Kontakt mit den Schwestern in den Stationen. Normalerweise gehört es dazu, sie regelmäßig zu besuchen und sich ihre Sorgen anzuhören.

Bereits jetzt ist klar, dass das traditionelle Suppenfest der Johanniter-Ostpreußenhilfe in der St.-Petri-Kirche im Februar ausfallen muss. Was fehlt Ihnen dadurch?

Das Fest machen wir seit mehr als 20 Jahren, es ist sehr schade, dass es ausfallen muss. Ich halte dort immer einen Vortrag mit Bildern, damit man sich die Situation vor Ort besser vorstellen kann und sieht, wofür Spenden gebraucht werden. Diese Aufmerksamkeit fehlt uns dieses Jahr. Wir müssen deshalb andere Wege finden, um die Menschen hier darüber zu informieren, dass unser Engagement in Ostpreußen weitergeht.

Im August konnten Sie noch nach Polen fahren. Wie haben Sie die Situation vor Ort erlebt?

Besonders arme Menschen in Polen leiden sehr stark unter der Corona-Pandemie. Viele waren vorher von kleinen Hilfsarbeiten abhängig, etwa in der Landwirtschaft. Von solchen Hilfsarbeiten ist ganz viel weggefallen, und viele haben plötzlich fast gar kein Geld mehr. Sie können Stromrechnungen nicht mehr bezahlen oder müssen Schulden machen. Wir haben deshalb bei unserer Tour viel mehr Geld bei unseren Krankenschwestern gelassen als sonst. Sie entscheiden dann, was die Menschen bezahlt bekommen. Neben der finanziellen Not ist auch die Gewalt in Familien stark angestiegen.

Zur Person Christian Meyl ist pensionierter Arzt und Ehrenkommendator des Johanniterordens. Seit 1993 unterstützt er die Johanniter-Sozialstationen in den polnischen Gebieten der ehemaligen preußischen Provinz Ostpreußen. 1998 gründete er den Förderverein für Johanniter-Sozialstationen in Ostpreußen. Er selbst ist erster Vorsitzender, seine Ehefrau Sigrid ist Schatzmeisterin. Insgesamt betreiben die Johanniter zehn Sozialstationen im Norden Polens, an denen sich je zwei Krankenschwestern um die Versorgung hilfsbedürftiger Menschen vor Ort kümmern. 2016 wurde Meyl für seinen Einsatz mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Woran haben Sie das gemerkt?

Das haben uns die Schwestern berichtet. Wenn sie etwa zur Pflege in Haushalte reingehen, haben sie ein gutes Gespür dafür, wenn da etwas nicht stimmt. Wenn die Schwestern etwas bemerken, melden sie das dem Sozialamt, das gegebenenfalls die Polizei einschaltet. Viele Familien leben auf sehr kleinem Raum. Seit Corona sind sie viel mehr zu Hause, haben keine Jobs, die Unzufriedenheit ist groß. Das führt zu Gewalt. Häufig ist auch Alkohol im Spiel.

Was können Sie dagegen tun?

Wir haben in der Gegend auch zwei Frauenschutzhäuser mit aufgebaut. Anders als früher sind die momentan ununterbrochen voll belegt. Deshalb haben wir 2020 zusätzliche finanzielle Unterstützung bereitgestellt. In Zukunft wollen wir versuchen, den Aufbau weiterer Frauenhäuser zu ermöglichen, um denen einen Schutzraum zu bieten, die häusliche Gewalt erleiden. Besonders die Kinder leiden enorm darunter.

Was wünschen Sie sich für 2021?

Dass sobald wie möglich die Grenzen aufgehen und meine Frau und ich wieder rüberfahren können. Dass wir unsere Krankenschwestern besuchen und mal wieder in Ruhe mit ihnen sprechen können. Im Moment sieht es düster aus, in Polen gibt es immer noch zu wenig Hygienematerialien und Tests. Ich hoffe momentan auf März, bin aber noch skeptisch. Wir müssen positiv bleiben.

Von Yannick von Eisenhart Rothe